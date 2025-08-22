19.5 C
Comune di Arezzo
sabato, Agosto 23, 2025
type here...
HomeCronacheSportCorrilerchi 2025: Pastorini e Giulia Giorgi dominano, trionfo di squadra per la...

Corrilerchi 2025: Pastorini e Giulia Giorgi dominano, trionfo di squadra per la U.P. Policiano

Doppio trionfo per Pastorini e Giulia Giorgi alla Corrilerchi 2025. Ora l’attesa cresce per la 52ª Scalata al Castello, con campioni internazionali pronti a sfidarsi

Redazione
By Redazione

-

Grande successo per la 16ª edizione della Corrilerchi, la tradizionale corsa podistica di 6,5 km che si è svolta ieri pomeriggio tra entusiasmo del pubblico e spettacolo in gara.

Tra gli uomini non c’è stata storia: Michele Pastorini (U.P. Policiano) ha imposto da subito un ritmo irresistibile, prendendo il comando sin dalle prime battute e lasciando la compagnia degli inseguitori, guidati dal giovane talento Pietro Fusini (Rinascita Montevarchi) e da Filippo Boncompagni (Pietralunga Runner). Nel giro conclusivo Pastorini ha sferrato l’allungo decisivo, chiudendo con l’eccellente crono di 20’13”, tra i migliori di sempre. A 45 secondi ha tagliato il traguardo Fusini, seguito da Boncompagni, Della Giovampaola e Torelli.

In campo femminile la sfida si è accesa tra le sorelle Giulia e Linda Giorgi, protagoniste assolute fin dall’avvio. Alle loro spalle il terzetto composto da Lucrezia Vagnoli, Nomei Trippi e Sara Giorni ha animato la lotta per le posizioni di rincalzo, garantendo spettacolo fino all’arrivo.

Nella classifica a squadre è stata la Unione Polisportiva Policiano a conquistare la vittoria, confermandosi una delle società più solide e vincenti del panorama podistico toscano.

Prossima sfida: la Scalata al Castello
L’attenzione adesso si sposta a mercoledì prossimo, quando andrà in scena la 52ª edizione della Scalata al Castello, appuntamento di prestigio internazionale. Tra i protagonisti annunciati spiccano l’azzurro Pasquale Selvarolo, fresco vice-campione europeo di maratona con la nazionale, e il burundiano Ntakirutimana, specialista di 5.000 e 10.000 metri e tra i più veloci al mondo sulla distanza.

L’evento, organizzato dalla Polisportiva Policiano, sarà trasmesso in diretta su Amaranto Channel dalle ore 19:30, con la telecronaca di Fabio Fiaschi e dell’azzurro Stefano La Rosa, arricchita dagli interventi di ospiti speciali.

Articoli correlati:

Impresa della U.P. Policiano: 7ª ai Campionati Italiani di Società di Mezzamaratona a San Benedetto del Tronto Loitanyang trionfa a Scoglitti, Antonini brilla a Rimini U.P. Policiano protagonista: trionfi al City Trail di Poppi e medaglie ai Campionati Italiani Master Oltre 200 atleti al 10° Circuito del Santuario delle Vertighe: vittoria per Cannucci e Leonardi, trionfo a squadre della U.P. Policiano Vittoria sofferta per l’Arezzo, ma i tre punti sono d’oro ACF Arezzo, la striscia vincente si interrompe: il Cesena vince di misura Doppietta dell’U.P. Policiano nella 3ª Corsa dell’Acqua: Pastorini e Sadocchi trionfano. Impresa BC Servizi: battuta la capolista Oleggio al Palasport Estra La Ginnastica Petrarca conquista le finali nazionali del Campionato di Squadra Allieve

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Il contributo della ricerca israeliana in medicina e le contraddizioni di certi pregiudizi
Articolo successivo
Incendio in appartamento a Rassina: Vigili del Fuoco domano le fiamme, palazzina dichiarata inagibile
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024