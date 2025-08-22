Corrilerchi 2025: Pastorini e Giulia Giorgi dominano, trionfo di squadra per la U.P. Policiano

Grande successo per la 16ª edizione della Corrilerchi, la tradizionale corsa podistica di 6,5 km che si è svolta ieri pomeriggio tra entusiasmo del pubblico e spettacolo in gara.

Tra gli uomini non c’è stata storia: Michele Pastorini (U.P. Policiano) ha imposto da subito un ritmo irresistibile, prendendo il comando sin dalle prime battute e lasciando la compagnia degli inseguitori, guidati dal giovane talento Pietro Fusini (Rinascita Montevarchi) e da Filippo Boncompagni (Pietralunga Runner). Nel giro conclusivo Pastorini ha sferrato l’allungo decisivo, chiudendo con l’eccellente crono di 20’13”, tra i migliori di sempre. A 45 secondi ha tagliato il traguardo Fusini, seguito da Boncompagni, Della Giovampaola e Torelli.

In campo femminile la sfida si è accesa tra le sorelle Giulia e Linda Giorgi, protagoniste assolute fin dall’avvio. Alle loro spalle il terzetto composto da Lucrezia Vagnoli, Nomei Trippi e Sara Giorni ha animato la lotta per le posizioni di rincalzo, garantendo spettacolo fino all’arrivo.

Nella classifica a squadre è stata la Unione Polisportiva Policiano a conquistare la vittoria, confermandosi una delle società più solide e vincenti del panorama podistico toscano.

Prossima sfida: la Scalata al Castello

L’attenzione adesso si sposta a mercoledì prossimo, quando andrà in scena la 52ª edizione della Scalata al Castello, appuntamento di prestigio internazionale. Tra i protagonisti annunciati spiccano l’azzurro Pasquale Selvarolo, fresco vice-campione europeo di maratona con la nazionale, e il burundiano Ntakirutimana, specialista di 5.000 e 10.000 metri e tra i più veloci al mondo sulla distanza.

L’evento, organizzato dalla Polisportiva Policiano, sarà trasmesso in diretta su Amaranto Channel dalle ore 19:30, con la telecronaca di Fabio Fiaschi e dell’azzurro Stefano La Rosa, arricchita dagli interventi di ospiti speciali.