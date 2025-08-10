Il maestro del “Quarto Cammino” e l’arte di restare presenti: dalla ricerca interiore di Gurdjieff all’eco nelle parole e nella musica di Franco Battiato.

“Ricorda te stesso sempre e ovunque.” — G.I. Gurdjieff

C’era un uomo che non voleva discepoli, ma svegli.

Non vendeva verità, non prometteva paradisi, non chiedeva fedeltà. Pretendeva solo una cosa: che tu fossi presente.

Georges Ivanovič Gurdjieff arrivava come una tempesta gentile: scuoteva le certezze, toglieva i veli, costringeva a guardarsi dentro senza sconti.

Nato tra il 1866 e il 1877 nella regione caucasica di Alessandropoli (oggi Gyumri, in Armenia), figlio di un cantastorie greco-armeno e di una madre armena, crebbe tra lingue e leggende che parlavano di mondi invisibili.

Da giovane, una domanda lo ossessionava: perché l’essere umano dimentica chi è?

Per cercare la risposta, viaggiò per decenni attraverso l’Asia Centrale, il Tibet, l’Egitto, la Turchia, l’India.

Studiò con sufi, monaci buddhisti, dervisci e mistici cristiani orientali. Tornò in Occidente con una certezza: la maggior parte di noi vive in uno stato di sonno interiore. Respiriamo, camminiamo, lavoriamo… ma dentro agiamo per automatismi, come macchine.

Il cuore del suo insegnamento fu il ricordo di sé: un atto di presenza radicale, in cui corpo, mente ed emozioni sono allineati nel momento presente. Non si tratta di ritirarsi dal mondo, ma di usare la vita stessa come campo di allenamento: lavare i piatti, parlare con un amico, camminare per strada… ogni gesto diventa occasione per esserci davvero.

Questo approccio, che chiamò “Quarto Cammino”, univa la disciplina dei monaci, la conoscenza dei mistici e la concretezza della vita quotidiana.

Non chiedeva di fuggire dalla realtà, ma di viverla con occhi aperti e coscienza vigile.

Per capire a chi parlasse soprattutto Gurdjieff, è utile un’immagine culturale: “1984”, romanzo di George Orwell (pseudonimo di Eric Arthur Blair), nato il 25 giugno 1903 a Motihari, nell’India britannica, e pubblicato nel 1949.

Quel libro non c’entra con Gurdjieff per biografia o scuola: mostra invece l’effetto di un mondo che disabitua al pensiero vigile, al linguaggio preciso, al ricordo di sé. L’insegnamento di Gurdjieff agisce come antidoto proprio a quella condizione: non “per gli abitanti del romanzo”, ma contro l’oblio interiore che il romanzo mette in scena.

Franco Battiato lo incontrò in un punto decisivo del suo cammino.

Non per farsi discepolo, ma per trovare una struttura capace di custodire una ricerca già viva: un ponte tra Oriente e Occidente, tra silenzio e azione, tra l’uomo che soffre e l’uomo che si risveglia. Per uno spirito come il suo, più che una rivelazione fu un modo di affinare l’ascolto.

E a chi ha la fortuna di essere già “risvegliato” questa indicazione risulta ovviamente … banale.

Oggi, nel frastuono delle urgenze, il messaggio resta semplice e radicale: non rimandare il momento di essere presente.

Non aspettare una crisi, una malattia, una perdita, per ricordarti di vivere.

Perché il risveglio non è un lampo lontano, ma un atto quotidiano.

È fermarsi, anche solo per un respiro, e sentire che in quell’istante sei intero, vivo, indivisibile.

È allenarsi quotidianamente al vivere il “qui e ora”, a guardare una tazzina di caffè e accorgersi che non è solo caffè: è calore, terra, mani che hanno raccolto i chicchi, acqua che ha viaggiato fino a te.

È riconoscere che tutto è connesso — e che tu, in questa rete silenziosa, hai un posto.

Se “l’uomo” Franco Battiato e tanti “risvegliati “come lui, ne hanno tratto pace, è perché hanno intuito che il vero viaggio non è verso un altrove, ma verso il centro di sé.

Un luogo che non si compra, non si conquista, non si perde. E che, una volta abitato, diventa casa.”

S.S.C.