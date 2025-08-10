Arezzo, l’ultimo viaggio di Otto: quando una città sceglie di esserci: appello al sindaco

Morire in silenzio è la paura più grande di molti. Per Otto, ad Arezzo, quel silenzio sembrava inevitabile. Finché un post non ha rotto l’indifferenza, trasformando il dolore in un movimento spontaneo. Non solo parole, ma mani tese, voci pronte a farsi sentire.



Morire in silenzio è la paura più grande di molti.



La morte di Otto non è solo la fine di una vita. È uno specchio che ci costringe a guardare in faccia una domanda scomoda: cosa resta di noi, quando il silenzio prende il posto delle voci che ci conoscevano?

La giornalista Fedora d’Anzeo, con poche righe scritte sui social, ha fatto quello che spesso le istituzioni dimenticano di fare: ha dato un nome alla solitudine, trasformandola in un appello collettivo. Non un esercizio di memoria “a postare” — come lei stessa ha scritto — ma un gesto concreto: organizzare un funerale, un momento in cui qualcuno accompagni Otto nel suo ultimo viaggio.

La risposta è stata immediata. Amici, conoscenti, cittadini qualunque hanno detto “ci sono”. Alcuni ricordano Otto di persona, altri non l’hanno mai incontrato. Ma il filo comune è la convinzione che nessuno debba andarsene così, senza uno sguardo, senza un saluto.

C’è chi ha chiesto che il Comune di Arezzo, nella figura del sindaco, si faccia carico delle onoranze. C’è chi ha offerto tempo, soldi, presenza. C’è chi ha ricordato che Otto una famiglia ce l’ha — almeno due nipoti — ma che, se non sarà la “famiglia di sangue” a occuparsene, allora sarà quella “di affetto” a farlo.

Questa storia non riguarda solo Otto. Riguarda noi. Riguarda la capacità di una comunità di restare tale anche quando la vita si fa dura e scomoda. Riguarda la scelta di non ridurre il lutto a un like o a una frase commossa, ma di sporcarsi le mani, di esserci davvero.

Perché, alla fine, il vero test di una città non si misura nelle feste di piazza, ma nel silenzio di un addio.

Perché la solidarietà spontanea è preziosa, ma serve anche che qualcuno con le competenze e l’autorità necessarie prenda in mano la situazione, per garantire a Otto un saluto dignitoso e certo.

Appello al sindaco

Funerale di Otto – la città chiede un intervento immediato

Signor Sindaco,

la scomparsa di Otto non può passare nel silenzio. Centinaia di cittadini stanno offrendo tempo, risorse e presenza per garantirgli un ultimo saluto dignitoso.

Chiediamo che il Comune di Arezzo si attivi subito per organizzare le onoranze funebri o una commemorazione pubblica, coinvolgendo la comunità e comunicando tempi e modalità in tempi rapidi.

La solidarietà spontanea è importante, ma serve una guida. La città è pronta a fare la sua parte: ora tocca alle istituzioni dimostrare di esserci.