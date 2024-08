La nuova scienza dell’alimentazione: dalle calorie alle molecole

Rinnovare la scienza della alimentazione e’ stato ed è un mio orizzonte professionale.

Tutte le specializzazioni mediche si stanno rinnovando in modo determinante nella diagnostica, nella chirurgia, nella farmacologia.

Enormi passi avanti ha fatto la chirurgia con robotica, la cardiologa interventistica permette di agire con rapidità e successo nei casi di infarto cardiaco.

Potrei continuare con il rapido e continuo progresso tecnologico nella diagnostica con immagini.

Dinanzi a questo scenario progressivo, abbiamo la scienza della alimentazione “ferma” a concetti obsoleti ed ormai privi di fondamento scientifico come ritenere che il cibo possa apportare “calore” al corpo umano, con il calcolo delle calorie giornaliere.

Il corpo umano non usa la combustione per vivere, per pensare, per far battere il cuore, per far funzionare il cervello.

La combustione è’ l’unione tra carbonio ed ossigeno.

Dal 1952 Krebs, Premio Nobel per la Medicina, ha affermato che il corpo umano usa energia biochimica (ATP: AdenosinTrifosfato) derivata dalla unione tra idrogeno ed ossigeno nei mitocondri cellulari.

Il corpo umano e’ una struttura biologica che trae energia dall’idrogeno.

Il tessuto adiposo e’ il deposito di idrogeno nel corpo umano.

Per divulgare queste idee scientifiche, rinnovare la scienza della alimentazione, per uscire dal gossip dietetico mirante solo al dimagrimento, abbiamo ideato un progetto di salute e di ricerca denominato Nutrizione Molecolare Academy.

Ho preparato un video per illustrare queste nuove linee scientifiche contemporanee: passare dalle CALORIE alle MOLECOLE (nutrienti contenuti negli alimenti).

Buona visione e chi vuole entrare nel profilo Nutrizionale Molecolare Academy può cliccare qui