Con Tier-Dott, la sharing mobility diventa gratuita per gli abbonati al trasporto pubblico di Arezzo

Arriva ad Arezzo un’iniziativa volta a promuovere l’uso combinato del trasporto pubblico e della sharing mobility, per una mobilità sempre più sostenibile e integrata. Grazie all’accesso ai fondi di Regione Toscana, infatti, gli abbonati ad Autolinee Toscane potranno ora usufruire di pass Tier-Dott gratuiti, facilitando così gli spostamenti in città con mezzi alternativi all’auto privata.

Questa novità nasce alla fusione dei due operatori della micromobilità in condivisione, grazie alla quale gli utenti Tier di Arezzo hanno recentemente assistito alla transizione del servizio di monopattini in sharing sotto il marchio Dott. Questo cambiamento consente di accedere a una flotta ancor più ampia di monopattini e biciclette elettrici in 18 città di tutta Italia.

“Si è da poco concluso – commenta l’assessore alla mobilità Alessandro Casi – il primo anno di sperimentazione del servizio di sharing che ha incontrato il gradimento degli utenti segnando risultati positivi per lo sviluppo di questo sistema di mobilità alternativa. Con Dott abbiamo iniziato a programmare il futuro del servizio, per dare risposte ancora più puntuali: particolare attenzione è stata riservata al controllo sia dello stato manutentivo, sia del funzionamento di tutti i monopattini, sia del ricollocamento nel territorio comunale a seguito di abbandono in luoghi non consentiti, funzionale al miglior utilizzo del mezzo e sul quale l’azienda ci ha dato risposte positive”.

“Siamo entusiasti di questa nuova fase – spiega Vittorio Gattari, direttore relazioni istituzionali di Dott – e certi che l’integrazione tra Tier e Dott rappresenterà un ulteriore passo avanti per il nostro servizio di mobilità sostenibile, apportando benefici significativi agli utenti e diventando un partner ancora più affidabile per il Comune. La nostra proposta di mobilità vuole integrarsi sempre più a complemento dell’offerta di trasporto pubblico locale e per questo, come prima attività lanciata a seguito della fusione, abbiamo deciso di offrire pass gratuiti per gli abbonati al trasporto pubblico di Arezzo”.

Nello specifico, Tier-Dott mette a disposizione un pass mensile del valore di 120 euro che i possessori maggiorenni di un abbonamento mensile, trimestrale o annuale, emesso da Autolinee Toscane, possono richiedere ogni 30 giorni, in base ai mesi residui dell’abbonamento stesso. È possibile usufruire dell’offerta accedendo al portale http://tinyurl.com/ArezzoDott e inserendo i dati richiesti: nome, cognome, data di nascita e codice fiscale. L’utente riceverà, dunque, via e-mail un codice alfanumerico univoco che dovrà inserire nell’app Dott, nella sezione Promozioni.

L’iniziativa è finanziata con 106.388,70 euro provenienti dalle risorse del Fondo nazionale per il trasporto pubblico locale assegnate alla Regione Toscana ed è valida fino al 30 giugno 2025 o comunque fino all’esaurimento dei fondi disponibili.

L’accesso ai fondi di Regione Toscana è tra le prime attività portate avanti ad Arezzo dal principale operatore della micromobilità in Europa, nato dalla fusione tra Tier e Dott. Gli utenti, a loro volta, assisteranno alla migrazione dalla app Tier a quella Dott mentre la flotta di 150 monopattini è stata sottoposta a un’attività di manutenzione e rebranding con adesivi blu che riflettono il passaggio al nuovo marchio. Le stesse operazioni logistiche e di riposizionamento dei mezzi vengono ora gestite da un team congiunto che unisce le competenze e le risorse tecnologiche di entrambe le aziende.