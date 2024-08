Serie di incidenti stradali: due feriti

Alle ore 1 di stanotte, il servizio di emergenza 118 della ASL TSE è stato attivato per un grave incidente stradale avvenuto nel Comune di Pieve Santo Stefano, sulla SP 50.

Un’auto è stata coinvolta in un sinistro che ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi.

Sul posto sono giunti un’ambulanza della Croce Rossa Italiana di Sansepolcro, un’automedica, i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e l’elisoccorso Pegaso 2.

Un uomo di 35 anni è stato trasportato in codice 2 al Pronto Soccorso dell’ospedale Le Scotte di Siena.

La dinamica dell’incidente è ancora sotto indagine da parte delle autorità competenti.

Altro incidente sul raccordo Arezzo – Battifolle

Ieri mattina, intorno alle 8.30, un altro incidente ha richiesto l’intervento del 118, questa volta sul raccordo Arezzo – Battifolle all’altezza di Ponte a Chiani.

Coinvolto un uomo di 46 anni, che è stato trasportato in codice 2 al Pronto Soccorso del San Donato di Arezzo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti un’auto infermierizzata, un’automedica, un’ambulanza della Croce Bianca di Arezzo, i vigili del fuoco e la polizia municipale.

Anche in questo caso, le cause dell’incidente sono in fase di accertamento.

Traffico in tilt ad Arezzo per tamponamento

Sempre ieri, un tamponamento ha causato gravi disagi al traffico nella zona tra la rotonda dell’UCI Cinema e Ceciliano.

Gli automobilisti sono rimasti bloccati sotto un sole cocente mentre gli agenti della polizia municipale lavoravano per liberare la carreggiata e consentire il deflusso dei veicoli.

L’incidente, pur non avendo provocato feriti gravi, ha avuto un impatto significativo sulla circolazione stradale, aggravando ulteriormente il traffico in una zona già critica.