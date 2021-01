Ad Arezzo i lavori di asfaltatura sono rispettosi delle auto in sosta

In città ogni giorno avvengono casi sempre più incredibili.

Ieri la casalinga incazzata che spargeva la spesa in piazza San Jacopo, oggi in via Alcide De Gasperi una foto che testimonia come un altro virus diventi sempre più pericoloso.

Dalla foto si evince che i lavori di asfaltatura della strada hanno risparmiato il rettangolo occupato da una auto in sosta.

Chissà se hanno provato a chiamare il proprietario o il carro attrezzi per rimuoverla.

Ma forse era troppo complicato.

Però sono stati bravi ad asfaltare perfettamente tutto intorno senza pensare che l’effetto finale è esilarante.

Del resto la qualità dei lavori ad Arezzo latita, come quelli bloccati da tempo della rotatoria in via Fiorentina, che voci sempre più insistenti dicono che il progetto iniziale fosse sbagliato ed “è tutto da rifare”.

Signor Sindaco ingegnere, da Lei non ce lo saremmo mai aspettato.