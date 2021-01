Arezzo, le notizie di oggi: 16 Gennaio

Virus, il bollettino: + 50 nuovi casi nella provincia di Arezzo, 16 nel comune. Un decesso

Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 15 Gennaio 2021 alle ore 14 del 16 Gennaio 2021

Il numero di nuovi casi positivi è di 50 unità, nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 1.071 tamponi.

Le persone positive in carico sono 932. Continua a leggere

Scontro fra auto due feriti

Scontro tra due auto a Loro Ciuffenna questa mattina attorno alle 11.30.

I conducenti sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale del Valdarno.

Sono due uomini: il primo di 52 anni, residente a Castelfranco di Sopra e il secondo di 51, residente a San Sebastiano al Vesuvio, comune della città metropolitana di Napoli.

Sul posto,oltre ai mezzi del 118, anche i Vigili del Fuoco per poter estrarre dall’abitacolo il conducente dell’auto che si era ribaltata in seguito allo scontro.

Oggi in vigore il nuovo Dpcm, resta valido fino al 5 marzo, ciò che si può e non si può fare

Andare nelle seconde case, anche se si trovano fuori dalla propria regione, non è più vietato.

Il provvedimento firmato dal presidente del consiglio Giuseppe Conte per limitare il contagio da Covid-19, impone nuove regole e restrizioni ma consente gli spostamenti verso le abitazioni purché limitate al nucleo familiare.

Rimangono chiuse palestre e piscine, cinema e teatri. Continua a leggere

dalle 22 alle 5,d’indossare la mascherina all’ aperto e al chiuso e quello di mantenere il distanziamento.

Nel nuovo Dpcm si dice invece che «è comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, senza la specifica esclusione relativa alle seconde case.

Una seconda dimora, anche in affitto che si trovi in una regione in fascia gialla, arancione o rossa. Potrà spostarsi soltanto il nucleo familiare. Si potrà poi rientrare nella residenza o nel domicilio in qualsiasi momento.

Si può andare a trovare amici e parenti anche se si vive in una regione gialla si può andare solo da persone che si trovano nel proprio Comune.

Ma soltanto una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le 5 e le 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

La regola delle due persone è valida per tutti gli spostamenti in auto a meno che non si tratti di persone conviventi.

Rimane la deroga sugli spostamenti dai Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a trenta chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Le regole della fascia arancione

Gli spostamenti sono liberi dalle 5 alle 22 ma è vietato uscire dal proprio Comune.

I negozi sono tutti aperti fino alle 22.

Aperti anche parrucchieri e centri estetici.

I bar e i ristoranti sono chiusi, consentita la consegna a domicilio.

Le regole della fascia rossa

Gli spostamenti sono vietati se non per motivi di lavoro, urgenza e salute.

Sono aperti i supermercati, le farmacie, le edicole e i tabaccai e tutti i negozi ad esclusione di vendita al dettaglio di abbigliamento, calzature, gioielli.

I parrucchieri sono aperti, i centri estetici sono chiusi.

Si può fare attività motoria e attività sportiva all’ aperto ma individualmente.

Dai ristoranti è sempre consentito, dai bar è consentito soltanto fino alle 18.

In tutti i casi rimane il divieto di consumare cibi e bevande nelle vicinanze dei locali pubblici.

La ristorazione negli alberghi e nelle altre strutture ricettive è consentita senza limiti di orario limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

Si può andare a visitare mostre e musei dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, che garantiscano modalità di visita contingentata tale da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.