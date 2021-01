Arezzo, le notizie di oggi: 15 Gennaio

Scontro frontale tra camion e auto

Attorno alle 13 sulla strada del Torrino all’altezza del bivio per lo Scopetone.

Due i feriti nei due mezzi, trasportati in codice giallo all’ospedale San Donato.

Allertato ma poi rientrato l’elisoccorso, viste le condizioni dei due conducenti.

Vaccini anti Covid a domicilio di persone anziane, è una truffa

Raggiri ai danni di persone anziane, contattate telefonicamente per un appuntamento di somministrazione di vaccino anti Covid presso la propria abitazione. E’ quanto emerge in seguito ad alcune segnalazioni, pervenute alle Asl di riferimento territoriale da parte degli stessi anziani contattati.

Chiunque riceva telefonate o qualora qualcuno si presenti al domicilio, proponendo questo servizio, è certamente in atto una truffa.



In Toscana, al momento, non si stanno effettuando somministrazioni di vaccino anti Covid al domicilio di questa categoria, che sarà coinvolta a partire da febbraio, nell'ambito della cosiddetta fase 2. Le Aziende sanitarie toscane non hanno, dunque, in corso questa attività. Sarà la Regione Toscana a informare con apposita comunicazione sull'avvio della fase 2 e sulle modalità organizzative di somministrazione del vaccino al domicilio degli anziani, che ne facessero richiesta.

Chiunque incorra in situazioni dubbie è invitato a non aderire ad alcuna proposta e a non esitare a contattare le forze dell’ordine o le autorità sanitarie. Si ricorda che il piano vaccinale nazionale (e quindi anche quello regionale) prevede varie fasi dedicate a target di popolazione diverse. Attualmente è ancora in corso la fase 1, aperta a: operatori sanitari e sociosanitari degli ospedali e delle Rsa, medici e pediatri di famiglia, operatori dei servizi di emergenza-urgenza, volontari impegnati nei trasporti sanitari, sanità territoriale pubblica e privato accreditato, operatori non sanitari che lavorano negli ospedali e personale delle ditte appaltatrici di servizi e manutenzione nelle strutture ospedaliere, sempre che abbiano già effettuato la pre-adesione iniziale sull’apposito portale web di Regione Toscana https://prenotavaccino.sanita.toscana.it/#/home.

Amore non corrisposto, giovane finisce ai domiciliari

Dopo circa un anno di continui e ripetuti comportamenti vessatori ed invadenti da parte di un ragazzo albanese, pedinamenti, irruzione nel luogo di lavoro, regali vari, invio di centinaia e centinaia di sms e messaggi sui vari social, una trentaduenne residente a Montevarchi, barista presso un noto locale, è costretta a rivolgersi ai Carabinieri di Levane e a presentare denuncia, dato che viene infastidita dal giovane anche sul luogo di lavoro tentando in tutti i modi di allacciare una relazione sentimentale.



Dopo la querela sporta dalla donna, l'Arma avviava un'indagine deferendo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo il ragazzo per atti persecutori. Nonostante ladenuncia in stato di libertà dell'innamorato, quest'ultimo continua ad opprimere la trentaduenne, continuando ad inviare messaggi sui social e pedinandola con la macchina lungo il tragitto percorso dalla donna per raggiungere il luogo di lavoro. La donna, si vede costretta a rivolgersi nuovamente ai Carabinieri, denunciando gli episodi di vessazione e mortificazione a cui viene a sottoposta quasi quotidianamente.

I militari, acquisita la nuova denuncia, richiedonoo all’Autorità Giudiziaria competente l’applicazione di una misura coercitiva, che il Giudice non tarda ad emettere: divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima, in particolare al luogo di lavoro. Nonostante il provvedimento notificato, l’uomo, non si dà per vinto, ormai invaghito della donna, in più occasioni viola il divieto, così dopo l’ennesima denuncia scaturita a seguito delle continue trasgressioni, viene richiesta un ulteriore misura.

L’Autorità Giudiziaria, concordando con le investigazionie della Polizia Giudiziaria, dispone per il giovane gli arresti domiciliari, provvedimento che ieri è stato immediatamente eseguito dai Carabinieri.

