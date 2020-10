Per coloro che sono “bloccate” nel peso corporeo e nell’igiene e benessere intestinale propongo il modello di alimentazione consapevole “METODO TRE GIORNI CEREALI” integrali, a pranzo e a cena.

I cereali integrali sono:

– primo giorno RISO INTEGRALE (non riso bianco)

– secondo giorno ORZO

– terzo giorno FARRO.

Questi cereali vanno inseriti a pranzo con la dose di 50 g (peso crudo; cotto è 150 g), a cena con la dose di 40 g (peso crudo; cotto è 120 g). Consiglio attenzione alla dose dei cereali.

Lo scopo nutrizionale di questi tre cereali integrali è di apportare una sana dose di carboidrati complessi, minerali, vitamine e fibra alimentare adeguata al controllo del microbiota intestinale.

I cereali integrali contengono molecole con azione positiva sul sistema linfatico corporeo necessario per favorire il drenaggio metabolico dai tessuti ed organi.

A pranzo e a cena assieme ai cereali consiglio alimenti proteici, come da indicazioni della lista di scambio.

Ciascuno può scegliere i vari alimenti proteici per il pranzo e per la cena, in base alle proprie abitudini, con le grammature riportate nella lista.

Condimento olio extra vergine di oliva (tre cucchiaini da caffè).

Consiglio di bere acqua all’inizio dei ogni pasto e durante i pasti.

In questi tre giorni, pranzo e cena non hanno verdura cruda e cotta.

La fibra alimentare è ottenuta dai cereali integrali, fibra utile per gestire il microbiota.

Un microbiota aggressivo causa un “secondo pasto” ricco in grassi (leggere post scritto ieri). Il microbiota produce acidi grassi. I cereali integrali creano una netta sazietà gratificante.

Consiglio di mangiare ASSIEME alimento proteico scelto secondo la vostra preferenza con il cereale indicato nel giorno, in due piatti diversi, condimento solo olio extra vergine di oliva.

Non è previsto pane, neppure pasta, non bevanda alcolica (birra o vino).

Un caffè non zuccherato al termine del pasto, se gradito.

Negli spuntini consiglio estratti (centrifugati) di verdura (80%)e di frutta (20%), per ottenere i carboidrati, minerali, vitamine e molecole con azione sul DNA, con riduzione netta della fibra alimentare.

La frutta e la verdura la assumiamo negli spuntini sotto forma di estratti (centrifugati), senza fibra alimentare.

SCHEMA ALIMENTARE TRE GIORNI CEREALI

COLAZIONE

(seguire gli schemi riportati nel metodo settimanale di alimentazione consapevole, qui riporto solo un esempio)

– Una tazza di tè verde

– Prosciutto crudo magro

– Pane integrale di segale

– 4 mandorle (o altro seme oleoso)

– * Caffè, se gradito, non zuccherato

SPUNTINO MATTINA e POMERIGGIO

realizzare un estratto (centrifugato) composto (80% verdura + 20% frutta di stagione)

PRANZO e CENA

ALIMENTO PROTEICO a scelta nella lista allegata (sono riportate indicazioni grammature singolo alimento)

CEREALE (primo giorno riso integrale; secondo giorno orzo; terzo giorno farro: dose 50 g

pesato a crudo a pranzo; 40 g a cena.

OLIO EXTRA VERGINE di OLIVA (tre cucchiaini da caffè)

ACQUA

DOPO CENA

5 mandorle oppure 6 gherigli di noci (tre noci, in ogni noce ci sono due gherigli) oppure 5 noccioli

(apportano proteine vegetali, omega 3, magnesio, minerali e vitamina, fibra alimentare adeguata per avere un migliore microbiota)

ALIMENTI PROTEICI con PORZIONE grammi

CARNE BIANCA

Pollo (petto): 120

Pollo (intero senza pelle): 140

Coniglio magro: 120

Tacchino (petto): 130

CARNE ROSSA

Vitellone magro: 120

Agnello magro: 130

Maiale magro: 120

PESCE

Nasello: 160

Dentice: 170

Cernia: 160

Orata: 140

Palombo: 170

Razza: 200

Rombo: 170

S.Pietro: 170

Salmone fresco: 150

Sogliola: 170

Spigola: 170

Triglia: 180

Pesce spada: 170

Sarda: 130

Polpo: 220

Seppie: 200

Calamari: 220

SALUMI

Prosciutto crudo magro: 70

Prosciutto cotto magro: 60

Bresaola: 70

FORMAGGI

Mozzarella vaccina: 100

Stracchino: 70

Scamorza: 70

Ricotta vaccina: 150

Fiocchi di latte magri: 150

Asiago: 70

Parmigiano: 50

Grana: 50

UOVA 2 uova

Buona giornata in salute.