Sportello Unico o Uffico Sinistri ? Venghino a scoprirlo

By Il Burattino

Fantozzi presso il suo amato Ufficio Sinistri leccava i francobolli con la lingua a ripetizione e timbrava a più mani furiosamente, grottesco retaggio di una burocrazia lenta ed antiquata.

Ma la realtà supera sempre la fantasia, almeno ad Arezzo, in piazza Fanfani, allo Sportello Unico.

Una persona prenota per compilare e ritirare dei documenti, si presenta, ma gli mancano due marche da bollo da 16 euro l’una.

Per non perdere tempo e prenotazione, si offre di acquistarle in loco; mostra il bancomat e dice anche di poterle pagare con una carta di credito se serve.

Siamo nel 2020, anche i lavavetri ai semafori hanno un POS, figuriamoci un ufficio comunale, si dice la persona.

SBAGLIATO !!! L’impiegato in modo perentorio dice” “accettiamo solo contanti !!!!.

Alla persona, non avendoli dietro, l’impiegato blocca la pratica e lo rimanda a casa, dicendo di riprenotare per la settimana prossima.

Inammissibile che un pubblico ufficio NON permetta il pagamento elettronico, quando il governo centrale stesso lo promuove, ossessivamente, cercando di limitare l’uso del contante.

Una contraddizione in termini.

Secondo, la perdita monumentale di tempo, una giornata di lavoro persa, poiché nei pubblici uffici si sa quando si entra, ma non quando si esce.

Terzo, in tempi di Covid, fare andare e tornare le persone più volte in uffici dove c’è molta gente è una follia, a rischio di fare infettare le persone.

Manco nei film di Totò la grottesca realtà burocratica supera questa qui, ed è uno schifo, il mondo va avanti e il settore pubblico resta sempre indietro, ancorato a schemi obsoleti da decenni.

Urge cambiare.