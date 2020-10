Arezzo, le notizie di oggi: 19 Ottobre

Nel weekend movida sotto controllo, nessuna criticità e poca necessità di ricorrere a multe

Lo scorso fine settimana, nelle fasce orarie serali di venerdì e sabato scorsi, sono stato effettuati mirati e coordinati interventi, proprio sulla scorta delle nuove disposizioni emanate con il provvedimento anticovid, sulle zone del centro cittadino solitamente preferite dalla “movida” dalle varie forze di polizia.Continua a leggere



Le attività in questione sono state condotte fin dal tardo pomeriggio per spingersi fino alle prime ore della notte ed hanno visto impegnate unità operative della Polizia di Stato, in particolare la Squadra di Polizia Amministrativa e personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e, per le specifiche competenze, della Polizia Locale. Le attività in questione sono state condotte fin dal tardo pomeriggio per spingersi fino alle prime ore della notte ed hanno visto impegnate unità operative della Polizia di Stato, in particolare la Squadra di Polizia Amministrativa e personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e, per le specifiche competenze, della Polizia Locale. Piazza San Francesco, Piazza della Badia, Piazza Vasari e Piazza Sant’Agostino sono state così oggetto di peculiare attenzione intraprendendo una preventiva azione di controllo e sensibilizzazione esperita nei confronti degli esercizi pubblici con riguardo alla nuova disciplina di somministrazione e di apertura e chiusura, controllo che si è poi sviluppato nel corso della serata verso i visitatori ed avventori con lo scopo primario di contrastare gli assembramenti nei pressi dei pubblici locali e verificare l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Detti servizi, coordinati dalla Questura e realizzati secondo strategie che hanno previsto precisi tempi e luoghi nonché mirate quanto incisive modalità d’intervento, hanno consentito di ottenere un ampio e positivo risultato in termini di prevenzione facendo registrare una complessiva situazione di aderenza ai dettami normativi senza criticità e con esigua necessità di ricorrere alle misure sanzionatorie.

Muore sull’autobus, l’autista se ne accorge al capolinea

È deceduto sull’autobus a causa di un malore senza che nessuno se ne accorgesse perché sembrava addormentato.

L’autista, credendo che dormisse, aveva notato l’uomo, partito da Arezzo, fino a Viareggio, I.G., un 58enne nigeriano residente a Sansepolcro, che lavorava come ambulante.

Arrivato al capolinea, l’autista si è avvicinato accorgendosi che l’uomo era privo di coscienza ed ha avvertito il 118.

Inutili i tentavi di rianimarlo.

Sul posto sono intervenuti un’automedica e un’ambulanza insieme alla polizia.

Virus, il bollettino: + 86 nuovi casi nella provincia di Arezzo, 40 in città

La situazione dalle ore 14 del giorno 18 ottobre alle ore 14 del giorno 19 ottobre 2020 relativa alla diffusione del COVID, evidenzia nella provincia di Arezzo 86 nuovi casi

Comune di sorveglianza Anghiari:

1. Donna di 26 anni isolamento domiciliare

2. Donna di 27 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

3. Donna di 34 anni isolamento domiciliare

4. Uomo di 39 anni isolamento domiciliare, contatto di caso Continua a leggere



5. Donna di 51 anni isolamento domiciliare

6. Uomo di 66 anni isolamento domiciliare, contatto di caso 5. Donna di 51 anni isolamento domiciliare6. Uomo di 66 anni isolamento domiciliare, contatto di caso Comune di sorveglianza Arezzo:

7. Ragazza di 14 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

8. Ragazza di 15 anni isolamento domiciliare

9. Ragazza di 16 anni isolamento domiciliare

10. Donna di 32 anni isolamento domiciliare, sintomatico

11. Uomo di 47 anni isolamento domiciliare

12. Donna di 48 anni isolamento domiciliare

13. Donna di 56 anni isolamento domiciliare

14. Uomo di 56 anni isolamento domiciliare

15. Uomo di 66 anni isolamento domiciliare

16. Uomo di 68 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico

17. Donna di 74 anni isolamento domiciliare

18. Donna di 74 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

19. Uomo di 80 anni isolamento domiciliare

20. Ragazzo di 14 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

21. Uomo di 19 anni isolamento domiciliare

22. Uomo di 22 anni isolamento domiciliare

23. Uomo di 22 anni isolamento domiciliare

24. Donna di 24 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

25. Uomo di 29 anni isolamento domiciliare

26. Donna di 33 anni isolamento domiciliare

27. Donna di 43 anni isolamento domiciliare

28. Donna di 45 anni isolamento domiciliare

29. Donna di 48 anni isolamento domiciliare

30. Donna di 54 anni isolamento domiciliare

31. Uomo di 59 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

32. Donna di 60 anni isolamento domiciliare

33. Uomo di 62 anni isolamento domiciliare

34. Uomo di 63 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

35. Uomo di 66 anni isolamento domiciliare

36. Uomo di 69 anni isolamento domiciliare

37. Donna di 33 anni Rsa

38. Donna di 35 anni Rsa

39. Uomo di 41 anni Rsa

40. Donna di 44 anni Rsa

41. Uomo di 44 anni Rsa

42. Donna di 51 anni Rsa

43. Uomo di 51 anni Rsa

44. Uomo di 54 anni Rsa

45. Uomo di 62 anni Rsa

46. Uomo di 83 anni Rsa Comune di sorveglianza Bibbiena:

47. Ragazzo di 11 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, sintomatico, studente Comune di sorveglianza Bucine:

48. Bambino di 4 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, sintomatico

49. Ragazzo di 12 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, sintomatico Comune di sorveglianza Capolona:

50. Donna di 20 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

51. Donna di 47 anni isolamento domiciliare Comune di sorveglianza Castelfranco Piandiscò:

52. Uomo di 35 anni isolamento domiciliare, asintomatico Comune di sorveglianza Castiglion Fibocchi:

53. Uomo di 25 anni isolamento domiciliare

54. Uomo di 42 anni isolamento domiciliare, asintomatico Comune di sorveglianza Castiglion Fiorentino:

55. Bambino di 4 anni isolamento domiciliare, asintomatico, alunno

56. Donna di 29 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico

57. Uomo di 36 anni isolamento domiciliare, sintomatico

58. Uomo di 57 anni isolamento domiciliare, sintomatico Comune di sorveglianza Civitella In Val Di Chiana:

59. Donna di 60 anni isolamento domiciliare

60. Uomo di 51 anni Rsa Comune di sorveglianza Cortona:

61. Uomo di 39 anni isolamento domiciliare Comune di sorveglianza Foiano Della Chiana:

62. Uomo di 24 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, sintomatico

63. Uomo di 31 anni isolamento domiciliare

64. Uomo di 67 anni isolamento domiciliare, asintomatico Comune di sorveglianza Loro Ciuffenna:

65. Ragazzo di 14 anni isolamento domiciliare, sintomatico

66. Bambina di 9 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico Comune di sorveglianza Marciano Della Chiana:

67. Uomo di 39 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico Comune di sorveglianza Monte San Savino:

68. Uomo di 56 anni isolamento domiciliare, sintomatico

69. Ragazzo di 13 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

70. Donna di 37 anni isolamento domiciliare

71. Donna di 39 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

72. Donna di 64 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

73. Donna di 86 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

74. Uomo di 77 anni Ricovero In Ospedale Comune di sorveglianza San Giovanni Valdarno:

75. Uomo di 51 anni isolamento domiciliare, asintomatico

76. Donna di 57 anni isolamento domiciliare, contatto di caso Comune di sorveglianza Sansepolcro:

77. Bambino di 3 anni isolamento domiciliare

78. Uomo di 57 anni isolamento domiciliare

79. Donna di 60 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

80. Uomo di 65 anni isolamento domiciliare

81. Ragazzo di 15 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

82. Donna di 24 anni isolamento domiciliare

83. Uomo di 52 anni isolamento domiciliare

84. Donna di 60 anni isolamento domiciliare

85. Uomo di 90 anni Ricovero In Ospedale Comune di sorveglianza Subbiano:

86. Ragazzo di 11 anni isolamento domiciliare, contatto di caso Il Dipartimento di Prevenzione attraverso l’attività di tracciamento dei contatti stretti ha evidenziato per il momento, 24 contatti per i casi di Arezzo che sono già stati immediatamente posti in isolamento.

Al momento nella Asl Toscana sud est 4.847 persone sono già in isolamento domiciliare o perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi. I positivi in carico sono: 1.851 a domicilio, 22 presso le strutture di Cure Intermedie e 28 presso l’albergo sanitario.

Ci sono ad Arezzo 50 ricoverati presso le malattie infettive e 5 presso il reparto di terapia intensiva. Vi sono, inoltre 34 persone ad Arezzo risultate debolmente positive al primo tampone e che sono in attesa del secondo che potrebbe confermare o meno la positività.

L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti è stato possibile attraverso l’effettuazione di 2446 tamponi.

Arezzo, rissa nei giardini a Campo di Marte in tre nei guai

Questa notte, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Arezzo, nel corso di un servizio di controllo, hanno proceduto alla denuncia di tre uomini, due ventenni italiani e un marocchino di trenta anni, per aver partecipato ad una rissa nei giardini di Campo di Marte.Continua a leggere



La violenta lite è avvenuta intorno alle 2 ed è stata segnalata ai carabinieri al numero di emergenza 112 da un aretino che transitava con la propria autovettura nei pressi del parco pubblico. La violenta lite è avvenuta intorno alle 2 ed è stata segnalata ai carabinieri al numero di emergenza 112 da un aretino che transitava con la propria autovettura nei pressi del parco pubblico. I militari intervenuti hanno ricostruito la vicenda e, ascoltati alcuni testimoni, hanno identificato i tre soggetti che avevano preso parte alla rissa.

Uno di questi, risultato clandestino, è stato colpito violentemente al volto con una cesoia lunga oltre 50 cm, poi rinvenuta nascosta tra i cespugli degli stessi giardini, ed è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale.

Gli altri due erano invece in evidente stato di ebrezza alcolica. I tre, già conosciuti alle Forze di Polizia, sono stati quindi denunciati all’Autorità Giudiziaria per il reato di rissa aggravata, e due sanzionati per la manifesta ubriachezza in luogo pubblico.

Subbiano: ubriaco al volante investe donna nel parcheggio di un supermercato, denunciato

I militari della Stazione Carabinieri di Subbiano hanno proceduto alla denuncia di un uomo di origini rumene, 56enne, perché, ubriaco alla guida, ha investito una donna procurandole lesioni.

L’episodio è avvenuto nella tarda mattinata di ieri all’interno del parcheggio di un supermercato di Subbiano.

Qui, una donna di 53 anni, dopo aver fatto la spesa, mentre stava caricando gli acquisti sulla propria auto, è stata investita da un veicolo che stava effettuando la retromarcia.