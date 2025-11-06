15.6 C
Comune di Arezzo
giovedì, Novembre 6, 2025
type here...
HomeLifestyleCultura e tempo liberoArezzo Psicosintesi inaugura il 2025/2026: incontri, corsi e seminari per formazione, crescita...

Arezzo Psicosintesi inaugura il 2025/2026: incontri, corsi e seminari per formazione, crescita e ricerca interiore

Una nuova stagione di incontri tra corpo, mente e spirito

Redazione
By Redazione

-

Arezzo Psicosintesi apre la nuova stagione 2025/2026 con un calendario ricco di appuntamenti dedicati alla formazione, alla crescita personale e alla ricerca interiore, in presenza e online, per rispondere all’interesse di partecipanti da tutta Italia.

L’avvio si è tenuto venerdì 31 ottobre a Spazio Seme con la conferenza di Piero Ferrucci, “La promessa del Graal”, accolta da un pubblico numeroso. Il ciclo prosegue venerdì 28 novembre con “Spiritualità incarnata” a cura di Marco Montanari (Spazio Seme, ore 18.30) e continuerà con una conferenza al mese fino a maggio 2026.

Parallelamente è partito il “Laboratorio di Psicosintesi” alla Fondazione Arezzo Comunità (via di Pellicceria 23): un cantiere esperienziale aperto a tutti, gratuito con tessera associativa. Il prossimo incontro è mercoledì 12 novembre alle 19.30; seguiranno appuntamenti ogni mercoledì fino a maggio. Fino al 24 dicembre il filo conduttore è “Il mito del Natale: la natività come evento interiore”, guidato da Gianni Bruschi e Flavia Contenti insieme ai docenti dell’associazione. Attraverso visualizzazioni, meditazione, respirazione e scrittura creativa, il gruppo esplorerà i simboli del Natale come chiavi di rinnovamento, restituendo alla festa un significato profondo oltre l’aspetto consumistico.

Appuntamenti online

  • Seminario “Aria, terra, acqua e fuoco” con Carla Fani: sei incontri (29 gennaio; 5, 12, 19, 26 febbraio; 5 marzo) dedicati alla simbologia dei quattro elementi, per portare in espressione vitale l’essenza – il “quinto elemento”.
  • “Una via d’amore e disobbedienza – seconda parte” con Marco Montanari: quattro serate di riflessione su libertà interiore e responsabilità affettiva (20 gennaio, 17 febbraio, 17 marzo, 28 aprile, ore 19–21).

Attività in presenza

A Spazio Seme (Arezzo) tornano i percorsi su espressione e presenza corporea:

  • “Respiro, voce, presenza” con Gianni Bruschi: quattro sabati (22 e 29 novembre; 6 e 13 dicembre, ore 15–18) per integrare psicosintesi, movimento e respirazione e scoprire la voce come strumento di consapevolezza.
  • “Una voce da dentro ci guida” con Francesca Barbagli: quattro incontri (23 febbraio; 2, 9, 16 marzo, ore 19–21) per affinare l’ascolto interiore e orientarsi verso ciò che si è e si desidera diventare.

Alla Fondazione Arezzo Comunità (via di Pellicceria 23, ex scuola Chiarini):

  • Seminario intensivo “Psicosintesi essentials” (21–22 febbraio): esperienza diretta dei principi fondamentali della psicosintesi con Francesca Barbagli, Marco Montanari e Gianni Bruschi (sabato 15–19, domenica 10–17).
  • Laboratorio di Psicosintesi: ogni mercoledì alle 19.30 fino a maggio.

Speciale

Tra gli appuntamenti più attesi, “Le molte morti” con Andrea Bocconi, allievo diretto di Roberto Assagioli: domenica 14 giugno (ore 10–18, Fondazione Arezzo Comunità). Un’esplorazione del tema della morte, attraverso tecniche psicosintetiche, come via di consapevolezza e pienezza di vita.

Da anni Arezzo Psicosintesi diffonde l’approccio ideato da Roberto Assagioli, evoluzione umanistica della psicoanalisi riconosciuta a livello internazionale, che integra scienza e visione dell’essere umano per promuovere consapevolezza, crescita interiore e integrazione delle diverse dimensioni della persona.

Il programma completo 2025/2026 è disponibile sulla pagina Facebook dell’associazione.
Info e contatti: arezzopsicosintesi@gmail.com

Articoli correlati:

Le quattro Giostre corse con questo ordine di carriere: curiosità e aneddoti Porta del Foro torna a vincere la Lancia d’Oro dopo quattro anni di attesa Biennale di Stia: Giampaolo Maniero campione del mondo di forgiatura. Italia e Repubblica Ceca dominano i premi Anghiari, il Festival dell’Autobiografia 2025: tre giorni dedicati alle “Metamorfosi” della scrittura Silvarium: il nuovo romanzo di fantascienza di Marco Grosso Teatro Petrarca, la stagione 2025/26: 8 titoli e 16 appuntamenti tra prosa, musica e danza Giovani stelle della musica classica ad Arezzo Monete dal mondo. Tesori dalle Collezioni Bruschi e Bistoni

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Guida la tua mano che porta il cibo dal piatto alla bocca
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024