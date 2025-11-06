Arezzo Psicosintesi inaugura il 2025/2026: incontri, corsi e seminari per formazione, crescita e ricerca interiore

Arezzo Psicosintesi apre la nuova stagione 2025/2026 con un calendario ricco di appuntamenti dedicati alla formazione, alla crescita personale e alla ricerca interiore, in presenza e online, per rispondere all’interesse di partecipanti da tutta Italia.

L’avvio si è tenuto venerdì 31 ottobre a Spazio Seme con la conferenza di Piero Ferrucci, “La promessa del Graal”, accolta da un pubblico numeroso. Il ciclo prosegue venerdì 28 novembre con “Spiritualità incarnata” a cura di Marco Montanari (Spazio Seme, ore 18.30) e continuerà con una conferenza al mese fino a maggio 2026.

Parallelamente è partito il “Laboratorio di Psicosintesi” alla Fondazione Arezzo Comunità (via di Pellicceria 23): un cantiere esperienziale aperto a tutti, gratuito con tessera associativa. Il prossimo incontro è mercoledì 12 novembre alle 19.30; seguiranno appuntamenti ogni mercoledì fino a maggio. Fino al 24 dicembre il filo conduttore è “Il mito del Natale: la natività come evento interiore”, guidato da Gianni Bruschi e Flavia Contenti insieme ai docenti dell’associazione. Attraverso visualizzazioni, meditazione, respirazione e scrittura creativa, il gruppo esplorerà i simboli del Natale come chiavi di rinnovamento, restituendo alla festa un significato profondo oltre l’aspetto consumistico.

Appuntamenti online

Seminario “Aria, terra, acqua e fuoco” con Carla Fani: sei incontri (29 gennaio; 5, 12, 19, 26 febbraio; 5 marzo) dedicati alla simbologia dei quattro elementi, per portare in espressione vitale l’essenza – il “quinto elemento”.

con Carla Fani: sei incontri (29 gennaio; 5, 12, 19, 26 febbraio; 5 marzo) dedicati alla simbologia dei quattro elementi, per portare in espressione vitale l’essenza – il “quinto elemento”. “Una via d’amore e disobbedienza – seconda parte” con Marco Montanari: quattro serate di riflessione su libertà interiore e responsabilità affettiva (20 gennaio, 17 febbraio, 17 marzo, 28 aprile, ore 19–21).

Attività in presenza

A Spazio Seme (Arezzo) tornano i percorsi su espressione e presenza corporea:

“Respiro, voce, presenza” con Gianni Bruschi: quattro sabati (22 e 29 novembre; 6 e 13 dicembre, ore 15–18) per integrare psicosintesi, movimento e respirazione e scoprire la voce come strumento di consapevolezza.

con Gianni Bruschi: quattro sabati (22 e 29 novembre; 6 e 13 dicembre, ore 15–18) per integrare psicosintesi, movimento e respirazione e scoprire la voce come strumento di consapevolezza. “Una voce da dentro ci guida” con Francesca Barbagli: quattro incontri (23 febbraio; 2, 9, 16 marzo, ore 19–21) per affinare l’ascolto interiore e orientarsi verso ciò che si è e si desidera diventare.

Alla Fondazione Arezzo Comunità (via di Pellicceria 23, ex scuola Chiarini):

Seminario intensivo “Psicosintesi essentials” (21–22 febbraio): esperienza diretta dei principi fondamentali della psicosintesi con Francesca Barbagli, Marco Montanari e Gianni Bruschi (sabato 15–19, domenica 10–17).

(21–22 febbraio): esperienza diretta dei principi fondamentali della psicosintesi con Francesca Barbagli, Marco Montanari e Gianni Bruschi (sabato 15–19, domenica 10–17). Laboratorio di Psicosintesi: ogni mercoledì alle 19.30 fino a maggio.

Speciale

Tra gli appuntamenti più attesi, “Le molte morti” con Andrea Bocconi, allievo diretto di Roberto Assagioli: domenica 14 giugno (ore 10–18, Fondazione Arezzo Comunità). Un’esplorazione del tema della morte, attraverso tecniche psicosintetiche, come via di consapevolezza e pienezza di vita.

Da anni Arezzo Psicosintesi diffonde l’approccio ideato da Roberto Assagioli, evoluzione umanistica della psicoanalisi riconosciuta a livello internazionale, che integra scienza e visione dell’essere umano per promuovere consapevolezza, crescita interiore e integrazione delle diverse dimensioni della persona.

Il programma completo 2025/2026 è disponibile sulla pagina Facebook dell’associazione.

Info e contatti: arezzopsicosintesi@gmail.com