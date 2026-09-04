HomeArezzo oggiCutolo ha messo i pezzi, Bucchi deve farli correre: questo Arezzo ha...
Cutolo e Bucchi seduti al tavolo della conferenza stampa dell’S.S. Arezzo
Cutolo e Bucchi durante la conferenza stampa dell’S.S. Arezzo

Cutolo ha messo i pezzi, Bucchi deve farli correre: questo Arezzo ha quasi tutto

Davanti c’è abbondanza, in mezzo alternative vere, dietro resta il dubbio di un uomo di spessore. A Verona serviranno pressing, ripartenze e soprattutto tiri: il possesso palla, da solo, non ha mai segnato.

Cesare Fracassi
By Cesare Fracassi

-

Cesare Fracassi

Cutolo ha messo i pezzi, Bucchi deve farli correre: questo Arezzo ha quasi tutto

Davanti c’è abbondanza, in mezzo alternative vere, dietro resta il dubbio di un uomo di spessore. A Verona serviranno pressing, ripartenze e soprattutto tiri: il possesso palla, da solo, non ha mai segnato.

🍷 Il calice amaranto
Opinioni, impressioni e analisi sul mondo dell’Arezzo calcio viste dalla parte del tifoso. Una rubrica di Cesare Fracassi, tra campo, mercato e passione amaranto.

A me questo modo di giocare piace.

Quel calcio fatto quasi a coppette, con movimenti collegati, uno che esce e uno che copre, pressione immediata, recupero e ripartenza.

E poi una cosa antichissima che nel calcio moderno ogni tanto sembra diventata rivoluzionaria:

tirare in porta.

Il possesso palla è utile se serve a qualcosa. Se diventa la collezione Panini dei passaggi, con 622 tocchi e il portiere avversario che nel frattempo può farsi il sudoku, interessa parecchio meno.

Per vincere bisogna arrivare davanti e provarci.

L’Arezzo di Bucchi sembra costruito proprio per questo: verticalità, pressione, giocatori che possono cambiare posizione e parecchie alternative offensive.

Adesso bisogna vedere quanto questo progetto regge quando dall’altra parte trovi squadre che la Serie B la conoscono bene.

Verona è già un bel metro

Il Bentegodi arriva al momento giusto.

L’Hellas ha cominciato il campionato con un pareggio e una sconfitta, mentre l’Arezzo ha già mostrato entrambe le proprie facce: vittoria 2-1 ad Avellino e sconfitta 2-3 contro il Palermo.

Se vogliamo divertirci con i precedenti, gli amaranto arrivano da tre vittorie consecutive contro il Verona in Serie B. Al Bentegodi, invece, il bilancio storico racconta cinque partite: due successi veronesi, due pareggi e una vittoria dell’Arezzo.

Poi c’è Pietro Cianci, a segno nelle prime due giornate. Un altro gol gli permetterebbe di infilare tre partite consecutive a bersaglio in B, cosa che un amaranto non riesce a fare dai tempi di Daniele Martinetti nel 2006-07.

Non sarebbe male.

Specialmente perché le statistiche sono bellissime, ma diventano ancora più belle quando finiscono dentro la porta.

E intanto gli amaranto si muovono

Nel pomeriggio l’aggiornamento sulla prevendita indicava 469 biglietti già acquistati nel settore ospiti.

Sul fronte veronese risultavano 1.935 biglietti venduti, ai quali si aggiunge il dato dei 13.290 abbonamenti.

Insomma, il Bentegodi non sarà esattamente una riunione condominiale.

Ed è meglio così.

Perché questa squadra è stata costruita per la Serie B. Adesso deve cominciare a dimostrare quanto pesa davvero in Serie B.

Cutolo ha fatto il suo lavoro.

Bucchi ha parecchi pezzi a disposizione.

Ora basta metterli nel posto giusto, pressare, ripartire e tirare.

Possibilmente verso la porta. Perché anche il calcio moderno, alla fine, ha conservato questa vecchia fissazione.

Articoli correlati

Lascia un commento

Please enter your comment!
Please enter your name here

Articolo precedente
Cortona, il Pd vede propaganda dietro il volto scoperto: «Like a buon mercato»
Cesare Fracassi
Cesare Fracassi
Nato ad Arezzo nel 1946, in via Crispi 66, al suono della prima sirena del Fabbricone. Frequentò le elementari a Sant'Agnese, una scuola di vita e di battaglie. Dopo le medie, proseguì con il liceo classico e intraprese studi di medicina e giurisprudenza, completando tutti gli esami di quest'ultima. Calciatore dilettante, fondatore della squadra Tuscar Canaglia, sciatore agonistico e presidente della FISI provinciale. Esperienze lavorative: mangimista, bancario, consulente finanziario, orafo, advisor per carte di credito, ideatore della 3/F Card, registrata presso la SIAE (sezione Olaf n°1699 del 13/4/2000) con il titolo "Global System", agricoltore e, ora, pensionato.

Punture scelte

Giani completa il decathlon: dopo tuffi e forma da 30 chili, a Foiano impugna la racchetta

Gino Perticai -
Questo articolo usa l’ironia per commentare fatti reali. A Foiano della Chiana, sabato 29 agosto, è stata consegnata alla comunità la rinnovata Cittadella dello Sport....

Guardia di Finanza, ad Arezzo cambia il comando: per la prima volta arriva una donna

Politica - Istituzioni - Società Redazione -

Arezzo, c’è tutta la Grecia in via Fiorentina: Euclide è sparito, ora si aspetta Penelope

Satira civica Botolo Ringhioso -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

I più letti della settimana

Dello stesso autore

L’Ortica punge gratis, ma mantenerla costa

Se questo articolo ti è piaciuto, irritato o almeno evitato cinque minuti di Facebook, puoi offrirci un caffè. Anche 3 euro aiutano L’Ortica a restare libera, indipendente e fastidiosa.

Offri un caffè all’Ortica ☕