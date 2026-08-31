Il bloqueo passa da Washington, ma il bancomat parla italiano

Questo articolo usa l’ironia per commentare fatti reali e una presa di posizione attribuita a Sanitari per Gaza Arezzo.

Secondo quanto riferito dall’Ansa, dalla fine di luglio sarebbe stato reso non operativo il conto della Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos, la società statale che gestisce parte delle retribuzioni dei sanitari cubani impegnati in Italia, soprattutto in Calabria. Alcuni trasferimenti sarebbero stati respinti e il denaro già versato risulterebbe congelato.

Non è dunque accertato, almeno sulla base delle informazioni pubblicamente disponibili, un blocco generalizzato dei conti personali di tutti i medici cubani. Il provvedimento riguarderebbe principalmente il conto della società incaricata di ricevere una quota dei loro compensi. Una differenza meno appariscente di uno slogan, ma necessaria se si vuole raccontare la vicenda senza far fare alla realtà gli straordinari.

Nel comunicato Comunicato stampa _ Posizione Cuba_SpG_Arezzodiffuso il 31 agosto, Sanitari per Gaza Arezzo parla di una «illegittima applicazione extraterritoriale» delle sanzioni statunitensi contro Cuba e richiama il Regolamento europeo 2271 del 1996, il cosiddetto Statuto di blocco.

La normativa europea mira infatti a contrastare gli effetti nell’Unione di determinate sanzioni extraterritoriali imposte da Paesi terzi. Non obbliga però automaticamente una banca a mantenere ogni rapporto commerciale: il punto decisivo sarebbe stabilire se l’eventuale chiusura o limitazione sia stata una scelta autonoma dell’istituto oppure la conseguenza diretta delle misure americane.

Ed è proprio qui che il caso diventa interessante. Perché quando una banca congela un conto, la parola “tecnico” spunta sempre con la puntualità di un assessore davanti al nastro da tagliare. Poi bisogna capire chi abbia portato le forbici.

La vicenda coincide con l’inserimento della società cubana CSMC nell’elenco delle entità sanzionate dall’Office of Foreign Assets Control statunitense. Sanitari per Gaza Arezzo ritiene inaccettabile che provvedimenti decisi dagli Stati Uniti possano condizionare l’accesso a somme guadagnate attraverso il lavoro sanitario svolto in Italia.

L’associazione denuncia inoltre il rischio di una discriminazione basata sulla nazionalità e annuncia il proprio sostegno ai colleghi cubani nelle sedi istituzionali e nelle eventuali iniziative pubbliche di protesta.

Resta una questione alla quale servirebbe una risposta trasparente: chi ha disposto concretamente il blocco, sulla base di quale norma e con quali conseguenze per i singoli professionisti?

Perché la geopolitica sarà pure complicata, ma lo stipendio continua ad avere un’abitudine provinciale: a fine mese vorrebbe arrivare.

La notizia del blocco e la natura del conto sono riportate dall’Ansa. Il funzionamento e i limiti dello Statuto di blocco sono illustrati dalla Commissione europea su EUR-Lex.

Questo articolo usa l’ironia per commentare fatti reali e una presa di posizione attribuita a Sanitari per Gaza Arezzo.