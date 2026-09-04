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Veduta di Piazza Grande durante il concerto dei Musici per la 150ª Giostra del Saracino di Arezzo
Un momento del Concerto dei Musici della Giostra del Saracino, andato in scena il 3 settembre 2026 in Piazza Grande ad Arezzo.

Piazza Grande suona la centocinquantesima: per una sera nessuno ha chiesto il cinque

Musici, Sbandieratori, Signa Arretii, Quartieri, Araldo e coro hanno celebrato con suoni e colori la storica edizione della Giostra del Saracino.

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Piazza Grande suona la centocinquantesima: per una sera nessuno ha chiesto il cinque

Musici, Sbandieratori, Signa Arretii, Quartieri, Araldo e coro hanno celebrato con suoni e colori la storica edizione della Giostra del Saracino.

Musici, Sbandieratori, Signa Arretii, Quartieri, Araldo e coro hanno celebrato con suoni e colori la storica edizione della Giostra del Saracino.

Giovedì 3 settembre Piazza Grande ha ospitato “150 volte Giostra del Saracino: note, colori e insegne”, il concerto organizzato per celebrare la centocinquantesima edizione della manifestazione aretina.

Protagonista della serata il Gruppo Musici della Giostra del Saracino, affiancato dagli Sbandieratori di Arezzo, da Signa Arretii, dalle rappresentanze dei quattro Quartieri, dalla voce dell’Araldo e dal coro.

Tra tamburi, chiarine, bandiere e tribune gremite, la lizza si è trasformata in un grande palcoscenico. Nessuna carriera, nessun Buratto e soprattutto nessuna discussione sul punteggio: soltanto la Giostra messa in musica davanti alla propria città.

Da oggi potranno ricominciare i processi di Quartiere, le previsioni, gli scongiuri e gli aretini che dalla tribuna vedono il cinque meglio della giuria. Intanto restano le immagini di una Piazza Grande vestita a festa.

La galleria fotografica del concerto

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