Musici, Sbandieratori, Signa Arretii, Quartieri, Araldo e coro hanno celebrato con suoni e colori la storica edizione della Giostra del Saracino.

Giovedì 3 settembre Piazza Grande ha ospitato “150 volte Giostra del Saracino: note, colori e insegne”, il concerto organizzato per celebrare la centocinquantesima edizione della manifestazione aretina.

Protagonista della serata il Gruppo Musici della Giostra del Saracino, affiancato dagli Sbandieratori di Arezzo, da Signa Arretii, dalle rappresentanze dei quattro Quartieri, dalla voce dell’Araldo e dal coro.

Tra tamburi, chiarine, bandiere e tribune gremite, la lizza si è trasformata in un grande palcoscenico. Nessuna carriera, nessun Buratto e soprattutto nessuna discussione sul punteggio: soltanto la Giostra messa in musica davanti alla propria città.

Da oggi potranno ricominciare i processi di Quartiere, le previsioni, gli scongiuri e gli aretini che dalla tribuna vedono il cinque meglio della giuria. Intanto restano le immagini di una Piazza Grande vestita a festa.

La galleria fotografica del concerto