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Palco davanti al Palazzo Comunale di Arezzo con cartacce e bottiglie a terra dopo la cerimonia dell'estrazione delle carriere

La Giostra comincia qui. La ramazza, evidentemente, un po’ dopo

Un lettore ci manda l’immagine del Palazzo Comunale dopo la cerimonia e completa a modo suo il titolo della nostra fotogallery: «…e con qualsiasi Giunta finisce sempre così!»

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La Giostra comincia qui. La ramazza, evidentemente, un po’ dopo

Un lettore ci manda l’immagine del Palazzo Comunale dopo la cerimonia e completa a modo suo il titolo della nostra fotogallery: «…e con qualsiasi Giunta finisce sempre così!»

AREZZO – Noi avevamo scritto: “Giuramenti, sorte e facce da cinque: la Giostra comincia qui”.

L’Anonimo Aretino, evidentemente dotato di macchina fotografica e di una fiducia nelle amministrazioni pubbliche non propriamente travolgente, ha deciso di completare il concetto.

Ci ha mandato questa fotografia accompagnandola con poche parole:

“…comincia qui” e con qualsiasi Giunta finisce sempre così!

Nell’immagine il palco della cerimonia è ancora al suo posto davanti al Palazzo Comunale. A terra, invece, sono rimasti bottiglie, bicchieri, cartacce e altri ricordi meno solenni della mattinata.

Non conosciamo l’orario esatto dello scatto né sappiamo quando fosse previsto il successivo intervento di pulizia. Quindi niente processi sommari: quelli, ad Arezzo, hanno già abbastanza iscritti.

Registriamo però la fotografia e soprattutto la stoccata del lettore, che ha il pregio di essere rigorosamente bipartisan.

Cambiano sindaci, assessori, maggioranze e opposizioni.

Le cartacce, almeno loro, non chiedono mai il rimpasto.

Foto e segnalazione inviate alla redazione dall'”Anonimo Aretino”.

Questo articolo usa l’ironia per commentare fatti reali e una segnalazione ricevuta dalla redazione.

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