Il cuore e l’intestino

Il ruolo del nervo vago
Invito a riflettere sul battito cardiaco.
Possiamo appoggiare quattro dita sul polso e contare i battiti del cuore.
Se una persona ha:
- 60 battiti al minuto → 86.400 battiti in 24 ore
- 70 battiti al minuto → 100.800 battiti in 24 ore
Se i battiti superano i 70 al minuto, il cuore compie un lavoro maggiore.
Più il cuore accelera, più aumenta il suo consumo e il suo invecchiamento.
Noi non siamo padroni del nostro battito cardiaco, perché il cuore è regolato dal sistema nervoso autonomo, svincolato dalla nostra volontà.
IL LEGAME TRA INTESTINO E CUORE
Oggi riflettiamo sul rapporto tra intestino e cuore.
Al centro di questa connessione c’è il nervo vago, che:
- collega intestino, cuore e cervello
- raccoglie le informazioni viscerali
- le trasmette al cervello
È una via fondamentale, ma non controllabile volontariamente.
QUANDO L’EQUILIBRIO SI ALTERA
Una funzionalità intestinale alterata può compromettere questo equilibrio.
Le cause più frequenti sono:
- microbiota aggressivo
- alimentazione disordinata
- stress continuo
Queste condizioni possono portare a una disregolazione intestino–cervello, alla base della sindrome dell’intestino irritabile (IBS).
Colpisce circa 1 persona su 10 ed è in aumento, soprattutto nelle donne.
I sintomi principali sono:
- dolore intestinale
- meteorismo
- stipsi o diarrea
Ma non solo.
IL TONO DEL NERVO VAGO
Nella IBS si osserva una riduzione dell’attività del nervo vago, chiamata riduzione del tono vagale.
Questa condizione può generare:
- ansia
- depressione
- mancanza di energia e vitalità
E ha un effetto diretto anche sul cuore:
aumenta la frequenza cardiaca
Se una persona nota un incremento dei battiti a riposo, dovrebbe quindi prestare attenzione anche al proprio intestino e alla propria alimentazione.
CONOSCENZA E SALUTE
La conoscenza genera salute.
La non conoscenza può generare malattia, stress e perdita di vitalità.
In presenza di un intestino infiammato è utile adottare un piano nutrizionale di “riposo intestinale”, già trattato in precedenza.
Le cellule della parete intestinale si rinnovano ogni 2-3 giorni:
questo significa che, attraverso una corretta alimentazione, possiamo rigenerare una mucosa intestinale più sana.
E, così facendo, influenzare positivamente il nervo vago, il cuore e il nostro stato generale di benessere.