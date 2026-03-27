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Il cuore e l’intestino

Dott. Pierluigi Rossi
By Dott. Pierluigi Rossi

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Il ruolo del nervo vago

Invito a riflettere sul battito cardiaco.

Possiamo appoggiare quattro dita sul polso e contare i battiti del cuore.
Se una persona ha:

  • 60 battiti al minuto → 86.400 battiti in 24 ore
  • 70 battiti al minuto → 100.800 battiti in 24 ore

Se i battiti superano i 70 al minuto, il cuore compie un lavoro maggiore.
Più il cuore accelera, più aumenta il suo consumo e il suo invecchiamento.

Noi non siamo padroni del nostro battito cardiaco, perché il cuore è regolato dal sistema nervoso autonomo, svincolato dalla nostra volontà.

IL LEGAME TRA INTESTINO E CUORE

Oggi riflettiamo sul rapporto tra intestino e cuore.

Al centro di questa connessione c’è il nervo vago, che:

  • collega intestino, cuore e cervello
  • raccoglie le informazioni viscerali
  • le trasmette al cervello

È una via fondamentale, ma non controllabile volontariamente.

QUANDO L’EQUILIBRIO SI ALTERA

Una funzionalità intestinale alterata può compromettere questo equilibrio.
Le cause più frequenti sono:

  • microbiota aggressivo
  • alimentazione disordinata
  • stress continuo

Queste condizioni possono portare a una disregolazione intestino–cervello, alla base della sindrome dell’intestino irritabile (IBS).

Colpisce circa 1 persona su 10 ed è in aumento, soprattutto nelle donne.

I sintomi principali sono:

  • dolore intestinale
  • meteorismo
  • stipsi o diarrea

Ma non solo.

IL TONO DEL NERVO VAGO

Nella IBS si osserva una riduzione dell’attività del nervo vago, chiamata riduzione del tono vagale.

Questa condizione può generare:

  • ansia
  • depressione
  • mancanza di energia e vitalità

E ha un effetto diretto anche sul cuore:
aumenta la frequenza cardiaca

Se una persona nota un incremento dei battiti a riposo, dovrebbe quindi prestare attenzione anche al proprio intestino e alla propria alimentazione.

CONOSCENZA E SALUTE

La conoscenza genera salute.
La non conoscenza può generare malattia, stress e perdita di vitalità.

In presenza di un intestino infiammato è utile adottare un piano nutrizionale di “riposo intestinale”, già trattato in precedenza.

Le cellule della parete intestinale si rinnovano ogni 2-3 giorni:
questo significa che, attraverso una corretta alimentazione, possiamo rigenerare una mucosa intestinale più sana.

E, così facendo, influenzare positivamente il nervo vago, il cuore e il nostro stato generale di benessere.

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Dott. Pierluigi Rossi
Dott. Pierluigi Rossi
Laureato in Medicina Chirurgia è Specialista in Scienza della Alimentazione, Specialista in Igiene e Medicina Preventiva. E’ stato Primario presso la ASL di Arezzo, Servizio Sanitario della Toscana, per 22 anni, Direttore della U.O. Direzione Sanitaria della stessa ASL, dove ha creato e diretto Ambulatorio di Nutrizione Clinica. Docente dal 1995 al 2009 di Scienza della Alimentazione presso la Università degli Studi di Siena. Docente (a.c.) presso la Università degli Studi di Bologna. E’ autore di un considerevole numero di ricerche scientifiche pubblicate in riviste italiane ed internazionali. Autore di libri. Ha fondato la Scuola di Alimentazione Consapevole, dirige e insegna in Master e Corsi di Nutrizione Clinica a medici, biologi, farmacisti e personale sanitario in molte città italiane e all’estero. Ha elaborato il Metodo Molecolare (Dieta Molecolare) che supera il calcolo giornaliero delle Calorie, considerato un artefatto scientifico perché il corpo umano utilizza per il suo lavoro metabolico solo energia chimica (ATP) e non certo il calore.
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