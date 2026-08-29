HomeArezzo oggiPiazza San Donato, più che asfaltare hanno apparecchiato: il rattoppo va dove...

Piazza San Donato, più che asfaltare hanno apparecchiato: il rattoppo va dove gli pare

Un residente segnala degrado e manutenzioni recenti nella zona: nelle foto asfalto steso a chiazze, materiale sui cordoli e persino sopra la segnaletica orizzontale. Quando la “pezza” rischia di diventare più memorabile della buca

Redazione
By Redazione

-

Redazione

Piazza San Donato, più che asfaltare hanno apparecchiato: il rattoppo va dove gli pare

Un residente segnala degrado e manutenzioni recenti nella zona: nelle foto asfalto steso a chiazze, materiale sui cordoli e persino sopra la segnaletica orizzontale. Quando la “pezza” rischia di diventare più memorabile della buca

Ad Arezzo c’è un nuovo metodo per combattere buche e asfalto deteriorato: non sistemare la strada, ma sorprenderla.

Stato del marciapiede e dei cordoli in Piazza San Donato ad Arezzo prima dei rattoppi
Stato del marciapiede e dei cordoli in Piazza San Donato ad Arezzo prima dei rattoppi

La segnalazione arriva da un residente di Piazza San Donato, che ha inviato alla nostra redazione alcune fotografie dello stato della zona prima e dopo un recente intervento di manutenzione.

Le immagini precedenti mostrano marciapiedi e pavimentazioni segnati dal tempo, crepe, avvallamenti e cordoli deteriorati.

Poi arriva la cura.

E qui la manutenzione urbana sembra improvvisamente abbandonare l’ingegneria civile per avvicinarsi all’espressionismo astratto.

Nelle fotografie inviate dal cittadino si vedono infatti varie chiazze di materiale bituminoso distribuite sulla pavimentazione. In alcuni punti il rattoppo arriva sopra il cordolo in pietra, in altri conquista tranquillamente parte della striscia bianca della segnaletica orizzontale.

Rattoppi di asfalto su strada, cordolo e segnaletica in Piazza San Donato ad Arezzo
Rattoppi di asfalto su strada, cordolo e segnaletica in Piazza San Donato ad Arezzo

Del resto, perché fermarsi davanti a un cordolo? È solo una convenzione borghese.

Il risultato visibile è quello di una serie di interventi localizzati, irregolari e decisamente poco eleganti. In alcune zone il materiale appare inoltre già disperso attorno alla superficie rattoppata.

Il residente che ci ha scritto non usa molti giri di parole:

“Come residenti ci sentiamo presi in giro: non si può spacciare un rattoppo sbrigativo per manutenzione urbana”.

E chiede che la zona venga ripristinata con un intervento eseguito in maniera adeguata.

Naturalmente dalle fotografie non possiamo stabilire quale materiale sia stato utilizzato, quale tecnica fosse prevista né se l’intervento abbia carattere provvisorio o definitivo. Quello che possiamo documentare è ciò che mostrano le immagini.

E cioè che in Piazza San Donato, almeno per il momento, la buca magari non sarà completamente scomparsa, ma ha ricevuto compagnia.

Asfalto sul marciapiede, asfalto sul cordolo, asfalto sulla striscia.

Mancava soltanto una mestolata sul tronco dell’albero e potevamo dichiarare conclusa la riqualificazione dell’intero quartiere.

Lascia un commento

Please enter your comment!
Please enter your name here

Articolo precedente
Milesi fa centro due volte: campionessa toscana in doppio e finalista nel singolo
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

L’Ortica punge gratis, ma mantenerla costa

Se questo articolo ti è piaciuto, irritato o almeno evitato cinque minuti di Facebook, puoi offrirci un caffè. Anche 3 euro aiutano L’Ortica a restare libera, indipendente e fastidiosa.

Offri un caffè all’Ortica ☕