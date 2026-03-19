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Il trio del sorriso splendente… ma col conto non pagato!

Volevon diventa’ belli come in pubblicità… ma 'un han fatto i conti co’ i carabinieri!

Gino Perticai
By Gino Perticai

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Oh bella gente, qui si s’è visto di tutto, ma questa mancava proprio! A Castiglion Fiorentino, tre fenomeni – più che ladri parevano influencer della pulizia dentale – hanno deciso di rifarsi il beauty direttamente al supermercato… senza passare dalla cassa, s’intende.

I tre, venuti su belli carichi da Napoli, hanno fatto man bassa di testine per spazzolini elettrici, roba da far brillare pure i tombini, più acido ialuronico per diventare belli freschi e lisci come pesci, tinte per capelli (che magari volevano cambiarsi look dopo il colpo) e pure lamette per depilarsi… perché anche nel crimine, si sa, l’estetica conta!

Peccato però che non fossero proprio dei ninja: tra un “prendo questo” e un “infila quello nel giubbotto”, s’è accorta mezza bottega. E zac! Vigilanza e carabinieri gli hanno fatto trovare l’accoglienza nel piazzale, altro che beauty farm.

La refurtiva? Roba da 1800 euro… manco fosse un centro estetico ambulante! Tutto recuperato, e loro invece hanno passato la notte a riflettere… senza specchio e senza cremine.

E stamani via in tribunale ad Arezzo per la convalida.
Morale della favola? Volevano uscire belli e profumati… e invece son finiti dentro spettinati e senza nemmeno lavarsi i denti!

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Gino Perticai
Gino Perticai
Dal 1973 nel mondo della comunicazione, una breve esperienza Milanese con A.P.C. agenzia di Marketing, con l’avvento delle prime radio in Fm inizia una serie di esperienze nelle radio locali: Radio Torre Petrarca, Radio OK, Golden Radio, Radio Life,  fino al 1998 momento in cui l’innata curiosità e la voglia di sperimentare novità lo portano a maturare il primo interesse sul world wide web. E' da lì che nel 2000 nasce l’idea delle prime testate regionali on line. Fonda Arezzo Notizie e la dirige fino al Giugno 2016. l'Ortica è la sua nuova scommessa.
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