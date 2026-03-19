Il trio del sorriso splendente… ma col conto non pagato!

Oh bella gente, qui si s’è visto di tutto, ma questa mancava proprio! A Castiglion Fiorentino, tre fenomeni – più che ladri parevano influencer della pulizia dentale – hanno deciso di rifarsi il beauty direttamente al supermercato… senza passare dalla cassa, s’intende.

I tre, venuti su belli carichi da Napoli, hanno fatto man bassa di testine per spazzolini elettrici, roba da far brillare pure i tombini, più acido ialuronico per diventare belli freschi e lisci come pesci, tinte per capelli (che magari volevano cambiarsi look dopo il colpo) e pure lamette per depilarsi… perché anche nel crimine, si sa, l’estetica conta!

Peccato però che non fossero proprio dei ninja: tra un “prendo questo” e un “infila quello nel giubbotto”, s’è accorta mezza bottega. E zac! Vigilanza e carabinieri gli hanno fatto trovare l’accoglienza nel piazzale, altro che beauty farm.

La refurtiva? Roba da 1800 euro… manco fosse un centro estetico ambulante! Tutto recuperato, e loro invece hanno passato la notte a riflettere… senza specchio e senza cremine.

E stamani via in tribunale ad Arezzo per la convalida.

Morale della favola? Volevano uscire belli e profumati… e invece son finiti dentro spettinati e senza nemmeno lavarsi i denti!