HomeSatira civicaPesca illegale nell’Arcipelago Toscano: sequestrati 21 chilometri di reti e 1.700 trappole

Pesca illegale nell’Arcipelago Toscano: sequestrati 21 chilometri di reti e 1.700 trappole

Guardia di Finanza, Guardia Costiera e Sea Shepherd hanno recuperato attrezzi irregolari e liberato centinaia di animali marini. Salvata anche una tartaruga Caretta caretta

Il Forestiero
By Il Forestiero

-

Il Forestiero

Pesca illegale nell’Arcipelago Toscano: sequestrati 21 chilometri di reti e 1.700 trappole

Guardia di Finanza, Guardia Costiera e Sea Shepherd hanno recuperato attrezzi irregolari e liberato centinaia di animali marini. Salvata anche una tartaruga Caretta caretta

Fuori dal vasoL’Ortica esce da Arezzo soltanto quando trova qualcosa che merita una puntura.
I fatti raccontati sono reali e provengono da fonti ufficiali. Titoli e commenti utilizzano ironia e satira.

Ventuno chilometri di reti, 1.700 trappole per polpi e 66 nasse sono stati recuperati nel corso di un’operazione contro la pesca illegale condotta nell’Arcipelago Toscano. I controlli, svolti nel mese di luglio, hanno interessato le acque dell’Elba, Pianosa, Montecristo e il tratto di mare compreso tra lo Scoglio d’Africa e Talamone.

Nel Tirreno qualcuno aveva evidentemente scambiato il Santuario Pelagos per il retrobottega personale della pescheria. Peccato che, insieme a polpi e aragoste, nelle reti siano finite anche Guardia di Finanza, Guardia Costiera e Sea Shepherd. E quelle, al mercato nero, rendono poco.

Durante le operazioni sono state liberate ancora vive cento aragoste, cinquecento ricci, trenta polpi, cinque razze e numerosi altri animali. Due tartarughe Caretta caretta sono state trovate intrappolate: una, ancora viva ma in evidente difficoltà, è stata trasferita all’Acquario di Livorno per essere curata.

Le sanzioni minime contestabili ammontano complessivamente a 56mila euro, mentre il valore dei possibili proventi illeciti è stato stimato in circa 32mila euro. Insomma, la pesca di frodo prometteva guadagni: alla fine ha prodotto soprattutto verbali.

Il mare, almeno per questa volta, ha restituito quasi tutto: aragoste, ricci, polpi, razze e una tartaruga. Restano da recuperare soltanto il rispetto delle regole e qualche chilometro di cervello.

Foto: Guardia di Finanza – Reparto Operativo Aeronavale di Livorno

 

 

Lascia un commento

Please enter your comment!
Please enter your name here

Articolo precedente
Caregiver, Arezzo scopre che chi assiste un familiare non campa di pacche sulle spalle
Prossimo articolo
A Poppi il sindaco governa, ma comanda Saverio
Il Forestiero
Il Forestiero
Il Forestiero dell’Ortica è la firma collettiva dedicata alle notizie curiose, sorprendenti e talvolta surreali che arrivano da fuori Arezzo. Guarda la Toscana, l’Italia e il mondo con l’occhio pungente dell’Ortica: i fatti sono veri, le fonti verificate e le punture sono tutte nostre.
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal