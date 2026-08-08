Caregiver, Arezzo scopre che chi assiste un familiare non campa di pacche sulle spalle

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli

📄 FONTE comunicato stampa Polo delle Liste Civiche

Ad Arezzo c’è chi ogni mattina timbra il cartellino senza avere un cartellino, uno stipendio e spesso nemmeno un giorno libero.

Sono i caregiver familiari, persone che assistono quotidianamente un genitore, un coniuge, un figlio o un altro familiare non autosufficiente, sacrificando tempo, lavoro e vita personale.

Una categoria numerosissima e indispensabile, ma che per anni ha avuto soprattutto un grande riconoscimento istituzionale: “grazie, siete fondamentali”.

Che al supermercato, purtroppo, continua a non essere accettato come metodo di pagamento.

Il Polo delle Liste Civiche, formato da Progetto Civico, Scelgo Arezzo e Con Arezzo – Lista Civica delle Frazioni, ha quindi presentato in Consiglio comunale un atto di indirizzo per chiedere qualcosa di rivoluzionario: aiuti concreti.

Tra le proposte c’è l’istituzione di un Albo comunale dei caregiver e degli assistenti familiari, gestito dai Servizi Sociali.

Previsto anche un tesserino identificativo per facilitare l’accesso alle pratiche e ai servizi comunali.

Perché siamo pur sempre in Italia e, prima ancora di aiutarti, dobbiamo certificare ufficialmente che sei tu quello che ha bisogno di essere aiutato.

L’atto propone inoltre un progetto comunale pluriennale, con risorse certe nel bilancio e criteri di accesso legati all’ISEE, privilegiando le famiglie con redditi più bassi e maggiore carico assistenziale.

Tradotto: non una misura che compare a Natale come il panettone e sparisce a gennaio insieme ai buoni propositi.

Il documento chiede anche il potenziamento dell’Assistenza Domiciliare Integrata, in collaborazione con la Asl Toscana Sud Est.

Tra le richieste figura uno Sportello Psicologico permanente dedicato al burnout dei caregiver, oltre a corsi di formazione gratuiti e percorsi di sollievo temporaneo.

E qui la battuta quasi si ferma da sola.

Perché chi assiste giorno e notte una persona non autosufficiente può arrivare davvero allo sfinimento fisico e psicologico.

Non serve un convegno con quattro slide per scoprirlo.

Serve qualcuno che, ogni tanto, possa prendere il suo posto.

Uno sportello per combattere lo sportello

Tra le proposte c’è poi la creazione di uno sportello unico per digitalizzare le pratiche sociali e aiutare le famiglie nell’adattamento delle abitazioni, sul modello dei Centri CAAD.

L’obiettivo è ridurre la burocrazia.

Già questa frase, pronunciata dentro un ente pubblico italiano, ha qualcosa di temerario.

Per una famiglia che affronta la non autosufficienza, infatti, la giornata può facilmente trasformarsi in un pellegrinaggio fra uffici, moduli, certificati, portali online, password dimenticate e documenti che “manca solo questa firma”.

L’idea sarebbe quindi semplice: una persona ha già un problema serio, proviamo almeno a non regalargliene altri sette amministrativi.

I consiglieri Marco Donati, Fabio Buricchi e Alessandro Meucci hanno accolto positivamente la disponibilità mostrata da alcuni consiglieri di Fare Arezzo ad approfondire il tema.

La richiesta è di discutere la proposta già nel prossimo Consiglio comunale, possibilmente come primo punto all’ordine del giorno.

I promotori ricordano come il problema riguardi migliaia di persone che assistono quotidianamente i propri familiari, spesso senza un adeguato riconoscimento istituzionale.

E qui, almeno per una volta, maggioranza, opposizione, liste civiche e relative geometrie politiche potrebbero scoprire una pratica amministrativa ancora scarsamente sperimentata: mettersi d’accordo su qualcosa che serve davvero.

L’iniziativa richiama anche il recente quadro normativo nazionale e una pronuncia del Tribunale di Arezzo, che ha contribuito a riportare l’attenzione sulle difficoltà vissute da chi assiste familiari non autosufficienti.

Il punto, però, è persino più semplice delle norme.

Un caregiver svolge spesso per anni un lavoro enorme, quotidiano e invisibile.

Quando funziona tutto, nessuno lo nota.

Quando crolla lui, improvvisamente se ne accorgono tutti.

Per questo albo, assistenza domiciliare, sostegno psicologico e periodi di sollievo non sono medaglie al valore.

Sono servizi.

Adesso resta il passaggio più complicato della politica italiana: passare dalla dichiarazione di sensibilità alla dichiarazione di spesa.

Perché di riconoscimenti morali i caregiver possono anche essere pieni.

Ogni tanto servirebbe pure qualcosa che apra una porta, paghi un servizio o restituisca qualche ora di vita.