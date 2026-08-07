Pratovecchio Stila: in Casentino nasce un nuovo Comune, per colpa di una consonante

L’ordinanza è seria, il rischio incendi pure. Ma mentre Teletruria informa sulle nuove misure adottate dal Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, il titolista regala involontariamente al Casentino una nuova località: Pratovecchio Stila.

Lo vedete nell’immagine: nel sottopancia del servizio compare infatti:

“PRATOVECCHIO STILA – PARCO, MISURE PER PREVENIRE INCENDI”

Naturalmente sarebbe Pratovecchio Stia.

Un semplice errore di battitura, di quelli che capitano a tutti. Anche all’Ortica, sia chiaro, prima che qualche collega cominci a rovistare nei nostri archivi con la lente d’ingrandimento e il rancore nel cuore.

Però “Pratovecchio Stila” è troppo bello per lasciarlo passare.

Sembra quasi che il Comune, oltre alle ordinanze, abbia cominciato direttamente a redigerle:

Pratovecchio Stila, il Parco firma.

Oppure potrebbe essere il nuovo slogan istituzionale:

“Pratovecchio Stila. Stia esegue.”

Il servizio riguardava invece una questione decisamente meno allegra. A causa della prolungata siccità, delle temperature superiori alla media stagionale e dei numerosi incendi registrati in Italia e all’estero, l’Ente Parco ha adottato misure straordinarie per ridurre il rischio di incendi boschivi.

Con l’ordinanza n. 3 del 2026 è stato disposto, fino al 31 agosto, il divieto di accendere fuochi all’aperto e di utilizzare le fornacelle per barbecue nelle aree di sosta del Parco Nazionale.

Insomma: niente brace, niente fuochi e massima attenzione.

Quanto a Teletruria, nessuna fornacella accesa. Solo una tastiera che, per un attimo, ha preso una strada tutta sua.

E siccome all’Ortica facciamo le pulci a politici, amministratori, comunicati stampa e cartelli stradali, sarebbe stato discriminatorio risparmiare i colleghi.

Con affetto, naturalmente.

Pratovecchio Stila. E l’Ortica pubblica.