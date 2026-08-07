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Pratovecchio Stila: in Casentino nasce un nuovo Comune, per colpa di una consonante

Teletruria racconta correttamente l’ordinanza contro gli incendi nel Parco delle Foreste Casentinesi, ma nel sottopancia compare un irresistibile “Pratovecchio Stila”. Un refuso, certo. Ma all’Ortica certe occasioni non si lasciano bruciare

Gino Perticai
By Gino Perticai

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Gino Perticai

Pratovecchio Stila: in Casentino nasce un nuovo Comune, per colpa di una consonante

Teletruria racconta correttamente l’ordinanza contro gli incendi nel Parco delle Foreste Casentinesi, ma nel sottopancia compare un irresistibile “Pratovecchio Stila”. Un refuso, certo. Ma all’Ortica certe occasioni non si lasciano bruciare

L’ordinanza è seria, il rischio incendi pure. Ma mentre Teletruria informa sulle nuove misure adottate dal Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, il titolista regala involontariamente al Casentino una nuova località: Pratovecchio Stila.

Lo vedete nell’immagine: nel sottopancia del servizio compare infatti:

“PRATOVECCHIO STILA – PARCO, MISURE PER PREVENIRE INCENDI”

Naturalmente sarebbe Pratovecchio Stia.

Un semplice errore di battitura, di quelli che capitano a tutti. Anche all’Ortica, sia chiaro, prima che qualche collega cominci a rovistare nei nostri archivi con la lente d’ingrandimento e il rancore nel cuore.

Però “Pratovecchio Stila” è troppo bello per lasciarlo passare.

Sembra quasi che il Comune, oltre alle ordinanze, abbia cominciato direttamente a redigerle:

Pratovecchio Stila, il Parco firma.

Oppure potrebbe essere il nuovo slogan istituzionale:

“Pratovecchio Stila. Stia esegue.”

Il servizio riguardava invece una questione decisamente meno allegra. A causa della prolungata siccità, delle temperature superiori alla media stagionale e dei numerosi incendi registrati in Italia e all’estero, l’Ente Parco ha adottato misure straordinarie per ridurre il rischio di incendi boschivi.

Con l’ordinanza n. 3 del 2026 è stato disposto, fino al 31 agosto, il divieto di accendere fuochi all’aperto e di utilizzare le fornacelle per barbecue nelle aree di sosta del Parco Nazionale.

Insomma: niente brace, niente fuochi e massima attenzione.

Quanto a Teletruria, nessuna fornacella accesa. Solo una tastiera che, per un attimo, ha preso una strada tutta sua.

E siccome all’Ortica facciamo le pulci a politici, amministratori, comunicati stampa e cartelli stradali, sarebbe stato discriminatorio risparmiare i colleghi.

Con affetto, naturalmente.

Pratovecchio Stila. E l’Ortica pubblica.

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Dal 1973 nel mondo della comunicazione, una breve esperienza Milanese con A.P.C. agenzia di Marketing, con l’avvento delle prime radio in Fm inizia una serie di esperienze nelle radio locali: Radio Torre Petrarca, Radio OK, Golden Radio, Radio Life,  fino al 1998 momento in cui l’innata curiosità e la voglia di sperimentare novità lo portano a maturare il primo interesse sul world wide web. E' da lì che nel 2000 nasce l’idea delle prime testate regionali on line. Fonda Arezzo Notizie e la dirige fino al Giugno 2016. l'Ortica è la sua nuova scommessa.
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