Amaro, scoppia il caso: “copiato spudoratamente”

Amaro, ora spunta anche la mail: “Copiato spudoratamente”

Da semplice post social a caso vero e proprio il passo è stato breve.

E ora arriva pure la mail che butta benzina sul fuoco.

Ne avevamo parlato qui: [A Castiglioni nasce l’amaro… e il sindaco non perde l’occasione di metterci (ancora) la faccia]

A scrivere è Pier Nicola Bruno, produttore dell’Amaro Cortona, e non è che ci gira tanto intorno.

Secondo lui, il nuovo Amaro Castiglioni sarebbe “palesemente copiato”.

Non “simile”, non “ispirato”. Proprio copiato.

E già qui si capisce l’aria che tira.

Ma il pezzo forte arriva dopo.

Bruno racconta che, tempo fa, dopo una cena a Cortona, sarebbe stato proprio il sindaco Agnelli a chiedergli se poteva fargli un amaro per Castiglion Fiorentino.

Risposta? No grazie.

Progetto legato alla sua città, niente lavori “conto terzi” per altri paesi.

Finita lì?

Macché.

Passa un po’ di tempo e zac — spunta fuori l’Amaro Castiglioni, bello pronto e confezionato, presentato pure sui social con tutti i crismi.

E allora la domanda viene da sola:

coincidenza… o qualcuno ha preso appunti durante la cena?

Bruno, intanto, non la manda a dire:

“Diffidate dalle imitazioni”.

E non è solo uno sfogo: nella mail parla chiaro anche di possibili vie legali per accertare quello che definisce un tentativo di plagio.

Tradotto: qui non si scherza più.

Ora, al netto delle chiacchiere da bar e delle tifoserie da paese, resta da capire una cosa semplice semplice:

è davvero una copia…

o è una di quelle “somiglianze” che capitano sempre quando qualcuno arriva secondo?

Nel frattempo, una certezza c’è:

da amaro… la faccenda è diventata parecchio amara davvero.

Di seguito il testo ricevuto:

Salve,

sono Pier Nicola Bruno ideatore e produttore di amaro Cortona progetto nel quale ho lavorato dal 2021 e finalmente uscito a Maggio del 2024.

Questa mattina il sindaco di Castiglion Fiorentino Mario Agnelli ha presentato sui social il loro Amaro Castiglioni palesemente copiato dal mio prodotto. Le analogie riguardo grafica e etichetta sono evidenti, ad ora onestamente non ho potuto testare il prodotto di Castiglioni per giunta non so se sono state usate le stesse botaniche e se sia stata copiata anche la ricetta. Tengo a precisare che il mio Amaro Cortona è frutto di anni di ricerca e sperimentazioni.

L’anno scorso dopo una cena di Confesercenti c/o l’Osteria del Teatro di Cortona dove facevo sa sponsor fui avvicinato dal sindaco Agnelli che mi chiedeva se potevo fargli un Amaro Castiglion Fiorentino ovviamente risposi che il mio progetto era legato all’amore che ho per la mia cittadina e che non ero intenzionato a produrre amari conto terzi per altri paesi della Valdichiana e oltre.

Questa mattina, dopo aver ricevuto svariati messaggi da parte di clienti, amici e persone dell’amministrazione pubblica ho visto il post del sindaco Agnelli su IG e FB dove pubblicizzava il “suo” nuovo prodotto.

I miei marchi sono tutti regolarmente registrati, sarà mia intenzione per vie legali per accertare questo evidente tentativo di plagio del mio prodotto.

In allegato la mia bottiglia e quella del nuovo Amaro Castiglioni.

Diffidate dalle imitazioni.

Pier Nicola Bruno