14.7 C
Comune di Arezzo
giovedì, Marzo 19, 2026
type here...
HomeArezzo oggiAmaro, scoppia il caso: “copiato spudoratamente”

Amaro, scoppia il caso: “copiato spudoratamente”

Da una bottiglia a un mezzo casino: tra somiglianze, retroscena e “diffidate”, qui qualcuno s’è parecchio risentito

Gino Perticai
By Gino Perticai

-

Amaro, ora spunta anche la mail: “Copiato spudoratamente”

Da semplice post social a caso vero e proprio il passo è stato breve.
E ora arriva pure la mail che butta benzina sul fuoco.

Ne avevamo parlato qui: [A Castiglioni nasce l’amaro… e il sindaco non perde l’occasione di metterci (ancora) la faccia]

A scrivere è Pier Nicola Bruno, produttore dell’Amaro Cortona, e non è che ci gira tanto intorno.

Secondo lui, il nuovo Amaro Castiglioni sarebbe “palesemente copiato”.
Non “simile”, non “ispirato”. Proprio copiato.

E già qui si capisce l’aria che tira.

Ma il pezzo forte arriva dopo.

Bruno racconta che, tempo fa, dopo una cena a Cortona, sarebbe stato proprio il sindaco Agnelli a chiedergli se poteva fargli un amaro per Castiglion Fiorentino.
Risposta? No grazie.

Progetto legato alla sua città, niente lavori “conto terzi” per altri paesi.

Finita lì?
Macché.

Passa un po’ di tempo e zac — spunta fuori l’Amaro Castiglioni, bello pronto e confezionato, presentato pure sui social con tutti i crismi.

E allora la domanda viene da sola:
coincidenza… o qualcuno ha preso appunti durante la cena?

Bruno, intanto, non la manda a dire:
“Diffidate dalle imitazioni”.

E non è solo uno sfogo: nella mail parla chiaro anche di possibili vie legali per accertare quello che definisce un tentativo di plagio.

Tradotto: qui non si scherza più.

Ora, al netto delle chiacchiere da bar e delle tifoserie da paese, resta da capire una cosa semplice semplice:

è davvero una copia…
o è una di quelle “somiglianze” che capitano sempre quando qualcuno arriva secondo?

Nel frattempo, una certezza c’è:
da amaro… la faccenda è diventata parecchio amara davvero.

Di seguito il testo ricevuto:

Salve,
sono Pier Nicola Bruno ideatore e produttore di amaro Cortona progetto nel quale ho lavorato dal 2021 e finalmente uscito a Maggio del 2024.

Questa mattina il sindaco di Castiglion Fiorentino Mario Agnelli ha presentato sui social il loro Amaro Castiglioni palesemente copiato dal mio prodotto. Le analogie riguardo grafica e etichetta sono evidenti, ad ora onestamente non ho potuto testare il prodotto di Castiglioni per giunta non so se sono state usate le stesse botaniche e se sia stata copiata anche la ricetta. Tengo a precisare che il mio Amaro Cortona è frutto di anni di ricerca e sperimentazioni.

L’anno scorso dopo una cena di Confesercenti c/o l’Osteria del Teatro di Cortona dove facevo sa sponsor fui avvicinato dal sindaco Agnelli che mi chiedeva se potevo fargli un Amaro Castiglion Fiorentino ovviamente risposi che il mio progetto era legato all’amore che ho per la mia cittadina e che non ero intenzionato a produrre amari conto terzi per altri paesi della Valdichiana e oltre.

Questa mattina, dopo aver ricevuto svariati messaggi da parte di clienti, amici e persone dell’amministrazione pubblica ho visto il post del sindaco Agnelli su IG e FB dove pubblicizzava il “suo” nuovo prodotto.

I miei marchi sono tutti regolarmente registrati, sarà mia intenzione per vie legali per accertare questo evidente tentativo di plagio del mio prodotto.

In allegato la mia bottiglia e quella del nuovo Amaro Castiglioni.

Diffidate dalle imitazioni.

Pier Nicola Bruno

Lascia un commento

Please enter your comment!
Please enter your name here

Previous article
Il trio del sorriso splendente… ma col conto non pagato!
Gino Perticai
Gino Perticai
Dal 1973 nel mondo della comunicazione, una breve esperienza Milanese con A.P.C. agenzia di Marketing, con l’avvento delle prime radio in Fm inizia una serie di esperienze nelle radio locali: Radio Torre Petrarca, Radio OK, Golden Radio, Radio Life,  fino al 1998 momento in cui l’innata curiosità e la voglia di sperimentare novità lo portano a maturare il primo interesse sul world wide web. E' da lì che nel 2000 nasce l’idea delle prime testate regionali on line. Fonda Arezzo Notizie e la dirige fino al Giugno 2016. l'Ortica è la sua nuova scommessa.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal
La Redazione

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.
Quotidiano indipendente di critica civica, cultura e politica aretina

Contattaci: info@clickey.it

Privacy Policy - Informativa Cookie
(ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati)

Seguici

lortica.it via delle Conserve, 1 Arezzo
© Copyright - 2026 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024