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A Castiglioni nasce l’amaro… e il sindaco non perde l’occasione di metterci (ancora) la faccia

Oh via, tra un pozzo, un video e du’ battute, anche l’amaro s’è fatto spettacolo

Gino Perticai
By Gino Perticai

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A Castiglion Fiorentino ormai è chiaro: se succede qualcosa, c’è sempre lui. Taglio del nastro? Presente. Evento? Presente. Video social? Immancabile. E ora pure testimonial dell’amaro del paese. Mario Agnelli versione influencer non ce la toglie più nessuno.

L’ultima trovata è l’Amaro Castiglioni, nato dall’iniziativa di ristoratori e bar loca li. Un digestivo bello tosto, un po’ balsamico, di quelli che chiudono il pasto… e aprono le discussioni. Anche perché il lancio mica poteva essere normale: no, il sindaco lo tira su dal pozzo del Chiostro di San Francesco, stile carrucola, manco fosse l’acqua miracolosa. Mancava giusto la musichetta epica e si era a posto.

Il video, ovviamente, ha fatto il giro dei social. Tra un “Grande sindaco!” e un “Dove si compra?”, la gente si diverte e commenta. Qualcuno prenota già le bottiglie, altri fanno battute, altri ancora — più pratici — chiedono direttamente dove trovarlo, ché alla fine il punto è sempre quello: berlo.

Ma poi arriva la vera chicca.
Tra i commenti spunta Pier Nicola Bruno, produttore dell’Amaro Cortona, che entra a gamba tesa e senza troppi giri di parole: e interviene direttamente nei commenti.“Salve a tutti, sono l’ideatore e produttore di Amaro Cortona nonché colui che è stato spudoratamente copiato da questo ‘Amaro’… Mario, complimenti come sempre per l’originalità. Diffidate dalle imitazioni.”
Tradotto dal burocratese social: “Oh Mario, ma ti pareva che non ci mettevi lo zampino anche qui?”

E lì il siparietto si fa interessante. Perché se prima era solo una trovata simpatica da social, ora diventa pure una piccola saga di campanile: Castiglioni contro Cortona, amaro contro amaro, originalità contro “ispirazione creativa”.

Intanto il paese si gode lo spettacolo: tra chi difende il sindaco a spada tratta e chi si fa due risate sotto i baffi, l’Amaro Castiglioni ha già fatto centro. Non tanto (o non solo) per il gusto… ma per il rumore che ha creato.

E alla fine, diciamolo:
in un posto dove si discute più volentieri che si beve, aver messo insieme polemica, marketing e un sindaco sempre in prima fila… è già metà del successo.

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Gino Perticai
Gino Perticai
Dal 1973 nel mondo della comunicazione, una breve esperienza Milanese con A.P.C. agenzia di Marketing, con l’avvento delle prime radio in Fm inizia una serie di esperienze nelle radio locali: Radio Torre Petrarca, Radio OK, Golden Radio, Radio Life,  fino al 1998 momento in cui l’innata curiosità e la voglia di sperimentare novità lo portano a maturare il primo interesse sul world wide web. E' da lì che nel 2000 nasce l’idea delle prime testate regionali on line. Fonda Arezzo Notizie e la dirige fino al Giugno 2016. l'Ortica è la sua nuova scommessa.
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