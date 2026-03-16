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Vitamina C: energia e vitalità per mente, pelle e organismo

Dott. Pierluigi Rossi
By Dott. Pierluigi Rossi

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VITAMINA C ENERGIA e VITALITÀ
Ritengo la carenza subclinica della vitamina C molto più diffusa di quanto si possa pensare, perché con sorpresa sto riscontrando valori bassi di vitamina C. Donne Uomini Giovani senza vitamina C? E’ possibile nonostante la notorietà di questa vitamina.
Essa si concentra sopratutto nel surrene ghiandola endocrina di primaria importanza per la produzione di ormoni: adrenalina, noradrenalina, cortisolo, aldosterone, ormoni sessuali androgeni. Il cervello e’ una primaria sede di azione della vitamina C.
La pelle richiede vitamina C per i suoi fibroblasti, la disfunzione dei fibroblasti genera decadenza estetica della cute e formazione di rughe.

Nell’immagine si può leggere gli alimenti contenenti vitamina C.
Oggi realizziamo una buona pratica alimentare: preparare una spremuta di due arance ed un limone, senza zucchero.
L’abbinamento tra due arance ed un limone e’ una scelta positiva perché i nutrienti contenuti nei due frutti interagiscono tra loro migliorando i loro effetti salutari sull’intero nostro organismo.

La vitamina C delle arance e’ più attiva grazie all’acido citrico contenuto nel limone. L’acido citrico e’ detto anche la vitamina C 2.
Scrivo una delle funzioni primarie della vitamina C: azione anti ossidante contro lo stress ossidativo scatenato nelle nostre cellule dai radicali liberi dell’ossigeno che si formano nei mitocondri durante la produzione di energia metabolica cellulare. Vanno annullati e la vitamina C svolge questa salutare funzione.

Occorre assumere vitamina C naturale contenuta negli alimenti. Consiglio preparati vegetali contenenti vitamina C e non prodotti / integratori ottenuti in cui la vitamina C e’ ottenuta con procedimento chmico, artificiale.

Ogni giorno dobbiamo assumere almeno 100 mg di vitamina C naturale. E’ presente nella verdura cruda. La vitamina C e’ termolabile ed viene distrutta dalla temperatura di cottura.
La vitamina C assieme alla vitamina D sono vitamine solari, legate alla luce solare.
Sono il Sole dentro di noi.
PS: Perché non ascoltare la canzone di Pino Daniele: IL SOLE DENTRO ME

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Dott. Pierluigi Rossi
Dott. Pierluigi Rossi
Laureato in Medicina Chirurgia è Specialista in Scienza della Alimentazione, Specialista in Igiene e Medicina Preventiva. E’ stato Primario presso la ASL di Arezzo, Servizio Sanitario della Toscana, per 22 anni, Direttore della U.O. Direzione Sanitaria della stessa ASL, dove ha creato e diretto Ambulatorio di Nutrizione Clinica. Docente dal 1995 al 2009 di Scienza della Alimentazione presso la Università degli Studi di Siena. Docente (a.c.) presso la Università degli Studi di Bologna. E’ autore di un considerevole numero di ricerche scientifiche pubblicate in riviste italiane ed internazionali. Autore di libri. Ha fondato la Scuola di Alimentazione Consapevole, dirige e insegna in Master e Corsi di Nutrizione Clinica a medici, biologi, farmacisti e personale sanitario in molte città italiane e all’estero. Ha elaborato il Metodo Molecolare (Dieta Molecolare) che supera il calcolo giornaliero delle Calorie, considerato un artefatto scientifico perché il corpo umano utilizza per il suo lavoro metabolico solo energia chimica (ATP) e non certo il calore.
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