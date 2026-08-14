Sansepolcro, apre il cruscotto e invece dei documenti esce direttamente il listino dello spaccio

Questo articolo usa l’ironia per commentare fatti reali

Un uomo di 52 anni, residente nella provincia di Roma, è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Sansepolcro dopo il ritrovamento di circa due chili di hashish e 3.500 euro in contanti all’interno del cruscotto della sua automobile.

Il controllo è avvenuto lungo una delle principali strade della Valtiberina, particolarmente trafficate nel periodo estivo dai turisti diretti verso la costa adriatica. Tutti con costume, crema solare e ombrellone. Lui, secondo quanto ricostruito dai militari, avrebbe preferito partire con un cruscotto più fornito del reparto offerte speciali.

Quando i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile gli hanno intimato l’alt, il conducente sarebbe apparso particolarmente nervoso durante l’identificazione. Un atteggiamento che ha convinto i militari a procedere prima con una perquisizione personale e poi con un controllo approfondito del veicolo.

Nel cruscotto non sarebbero saltati fuori il libretto di circolazione, qualche vecchio scontrino e gli occhiali da sole storti, come accade nelle automobili normali. I Carabinieri vi avrebbero trovato circa due chili di hashish e 3.500 euro in contanti.

Un modello di automobile evidentemente dotato di aria condizionata, autoradio e pacchetto “imprenditore itinerante”.

La droga e il denaro sono stati sequestrati. Il cinquantaduenne è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, trasferito nella Casa circondariale di Arezzo.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Arezzo, proseguono per ricostruire la provenienza della sostanza e soprattutto la sua destinazione. Il viaggio verso l’Adriatico, comunque, è stato annullato: al posto del casello autostradale l’uomo ha trovato quello giudiziario.