4.1 C
Comune di Arezzo
lunedì, Dicembre 1, 2025
type here...
HomeLifestyleSaluteAggressività e cervello: quando il comportamento cambia

Aggressività e cervello: quando il comportamento cambia

Dott. Pierluigi Rossi
By Dott. Pierluigi Rossi

-

Con il passare degli anni una persona, donna o uomo, può mostrare atteggiamenti aggressivi nella parola e nelle azioni.
Si tratta spesso di situazioni improvvise, che scattano senza un motivo apparente. Opporsi direttamente a questa aggressività può peggiorare la situazione.

È importante sapere che una patologia vascolare cerebrale può rendere una persona aggressiva, poiché i danni al cervello possono alterare la personalità, il comportamento e il controllo delle emozioni.

L’aggressività è spesso una conseguenza di ansia, frustrazione o paura, causate dalla difficoltà della persona a comunicare o comprendere ciò che accade intorno a lei, soprattutto in presenza di lesioni nelle aree frontali del cervello.

CORTECCIA PRE-FRONTALE

Le lesioni che coinvolgono le zone frontali del cervello sono particolarmente associate a cambiamenti comportamentali quali:

  • impulsività
  • aggressività
  • perdita delle inibizioni

Le difficoltà cognitive – come problemi di memoria, attenzione e linguaggio – possono generare frustrazione e paura, che si manifestano come rabbia e aggressività.

L’aggressività rappresenta spesso una reazione difensiva a un ambiente percepito come minaccioso, caotico o incomprensibile.

Con l’avanzare della patologia, autocontrollo e inibizioni sociali possono diminuire, portando a reazioni più impulsive e talvolta violente.

Cosa fare

  • Ricordare che l’aggressività è una manifestazione di paura o malessere, non un attacco personale.
  • Eseguire una TAC o una risonanza magnetica per verificare eventuali lesioni nelle aree frontali del cervello.
  • In caso di lesioni, può essere utile:
    • una terapia farmacologica mirata;
    • il controllo dell’ipertensione;
    • correggere con l’alimentazione eventuali squilibri nel metabolismo glicemico e lipidico.

Articoli correlati:

Le noci: un integratore naturale di Omega-3 Funghi e Vitamina D: tra nutrizione e mistero della natura Quanti battiti ha il tuo cuore? Un indicatore di salute e longevità Energia e Malattia: la chiave della nostra salute è nella produzione di energia cellulare La natura e il denaro – Olio extra vergine di oliva e Kefir Salute e pigrizia: la scelta che fa la differenza Autunno e benessere: come combattere la melanconia con luce e alimentazione sana La mano: mangiare e scrivere

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Lotta, rigore e tre punti: la fotogallery di Arezzo–Sambenedettese
Dott. Pierluigi Rossi
Dott. Pierluigi Rossi
Laureato in Medicina Chirurgia è Specialista in Scienza della Alimentazione, Specialista in Igiene e Medicina Preventiva. E’ stato Primario presso la ASL di Arezzo, Servizio Sanitario della Toscana, per 22 anni, Direttore della U.O. Direzione Sanitaria della stessa ASL, dove ha creato e diretto Ambulatorio di Nutrizione Clinica. Docente dal 1995 al 2009 di Scienza della Alimentazione presso la Università degli Studi di Siena. Docente (a.c.) presso la Università degli Studi di Bologna. E’ autore di un considerevole numero di ricerche scientifiche pubblicate in riviste italiane ed internazionali. Autore di libri. Ha fondato la Scuola di Alimentazione Consapevole, dirige e insegna in Master e Corsi di Nutrizione Clinica a medici, biologi, farmacisti e personale sanitario in molte città italiane e all’estero. Ha elaborato il Metodo Molecolare (Dieta Molecolare) che supera il calcolo giornaliero delle Calorie, considerato un artefatto scientifico perché il corpo umano utilizza per il suo lavoro metabolico solo energia chimica (ATP) e non certo il calore.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024