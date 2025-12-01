7.6 C
Comune di Arezzo
lunedì, Dicembre 1, 2025
type here...
HomeLifestyleCultura e tempo liberoTrionfo del Gruppo Vocale Garda Trentino al Concorso “Guido d’Arezzo” 2025

Trionfo del Gruppo Vocale Garda Trentino al Concorso “Guido d’Arezzo” 2025

Il coro trentino domina il concorso aretino conquistando tutti i premi principali e l’accesso al Gran Premio Corale Italiano

Redazione
By Redazione

-

Successo straordinario per il Gruppo Vocale Garda Trentino, diretto da Enrico Miaroma, al 42° Concorso Polifonico Nazionale “Guido d’Arezzo”. Il coro conquista tutti i principali riconoscimenti:

  • Primo premio musica sacra
  • Primo premio musica profana
  • Premio speciale Feniarco per la miglior esecuzione di un brano contemporaneo, grazie a Virgo Dei Genitrix di Paolo Orlandi

Grazie a questo risultato accede al Gran Premio Corale Italiano.

L’edizione 2025 ha riunito circa 170 coristi da tutta Italia, con la partecipazione di sei cori provenienti da Cosenza, Verona, Perugia, Val di Sole, Riva del Garda e Messina. La giuria – Odone, Pavese, Mazzella, Valbusa e Versetti – ha valutato programmi di musica sacra, profana e celebrativa, confermando il livello artistico alto e diversificato del concorso. La manifestazione è sostenuta dal Ministero della Cultura e dal Comune di Arezzo.

Articoli correlati:

Arezzo “Capitale della Coralità”: torna il Concorso Polifonico Guido d’Arezzo Alla biblioteca di Arezzo parte il corso gratuito GLOB DiMMi sui diari multimediali migranti Alla scoperta di “Silvarium”: il futuro secondo Marco Grosso Arezzo Wave 2025: la musica che unisce il mondo Il suono aretino”: giovani talenti e orchestre del territorio in concerto al Teatro Petrarca per lo Youth Music Festival Diventa operatore professionista in Interventi Assistiti con gli Animali (Pet Therapy) Teatro Moderno di Tegoleto: presentata la nuova stagione teatrale 2025/26 Grandi nomi e grandi storie: al via la nuova stagione 2025/26 del Teatro degli Antei di Pratovecchio Stia

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Aggressività e cervello: quando il comportamento cambia
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024