Nuovo calcio: l’Arezzo cede al Latina ai rigori

Una partita al cospetto di un migliaio di spettatori, infreddoliti alquanto, finita con una parata di Porro, giocatore che ha sostituito all’ultimo il portiere pontino Basti, espulso, salvando la porta con un’uscita dall’area, scaracollando Varela lanciato a rete.

Partita dove mister Bucchi ha inserito a mosaico elementi della Primavera e quelli meno utilizzati in campionato, oltre ai soliti più noti, salvo De Col, Chiosa, Gigli, Cianci, Chierico e Ravasio, oltre a Venturi e ai riabilitanti Dell’Aquila, Renzi e Dezi.

A cosa è servita questa sconfitta?

A provare il “gioco a dama”, già utilizzato ad Ascoli.

Già in altri miei interventi e scritti avevo cercato di dare un’immagine di movimento del gioco con:

le aperture a “calice” sugli esterni

sugli esterni le aperture a “carrello sui binari delle fasce”

Sembrano linee di sviluppo di azioni offensive del calcio: i numeri (4-4-2, 3-5-2, 4-3-3, 4-2-3-1) danno solo staticità, mentre il calcio è movimento.

Il movimento vincente è quello dei quadranti della dama:

il campo da calcio lo dividiamo in tanti quadranti, e molte partite iniziano con fasi di studio e contenimento.

Ma vince chi, nel finale, ha più dame in movimento, cioè giocatori capaci di spostarsi e giocare in più quadranti durante la stessa gara.

Gli esempi:

le staffette di Tavernelli e Varela ad Ascoli

ad Ascoli Cianci , ammonito mentre recuperava palloni nella nostra metà campo

, ammonito mentre recuperava palloni nella nostra metà campo Iaccarino, Mawuli, Ferrara, e anche Tito e Meli, tutti impiegati in più ruoli, in “più quadranti”

Questo può disorientare gli avversari, sia a uomo sia a zona: possono trovarsi prima un giocatore lento e alto, poi uno brevilineo e rapido, oppure essere costretti a difendere in zone per loro poco usuali.

Questo tipo di gioco consente di superare il calo fisico, atletico e mentale degli avversari.

Non che si giri come nella pallavolo, ma gli spostamenti in più ruoli lo ricordano.

Lo dimostrano i nostri secondi tempi, dove spesso si rovesciano le partite o si piazza la stilettata finale.

Vince chi ha più dame in campo!

