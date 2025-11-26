Arezzo fuori dalla Coppa ai rigori dopo una gara senza acuti

L’Arezzo viene eliminato dalla Coppa Italia di Serie C perdendo ai rigori contro il Latina al termine di una partita povera di emozioni. Dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari, la sfida si decide dal dischetto: gli amaranto realizzano i primi cinque tiri, ma al sesto Righetti si fa parare la conclusione dal centrocampista Porro, improvvisatosi portiere dopo che il Latina aveva terminato i cambi in seguito all’espulsione del numero uno laziale per un fallo su Varela. Il Latina, invece, non sbaglia e passa il turno 6-5.
Bucchi schiera una formazione giovanissima e l’Arezzo crea le occasioni migliori del primo tempo, sfiorando il vantaggio con Pattarello, Gilli e Meli. Nella ripresa poche opportunità da entrambe le parti, con Trombini decisivo su Riccardi nel finale. I laziali restano in dieci al 90’ per l’espulsione del portiere Basti, sostituito tra i pali da Porro, ma gli amaranto non riescono a sfruttare la superiorità.
Dal dischetto arriva la beffa sotto la Minghelli. Ora la squadra di Bucchi guarda al campionato: domenica al Comunale arriva la Sambenedettese.
Foto: S.S. Arezzo