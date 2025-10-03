Il calice amaranto: l’Arezzo brinda al gioco di Guccione e compagni

Che il gioco dell’Arezzo si basi su una difesa e poco piu avanti un player basso, che apre sulle fasce per gli esterni offensivi, da l’immagine di un calice senza usare un linguaggio numerico è una innovazione rappresentativa che mi voglio accollare, anche perché potrebbe essere di buon auspicio.

L’ Arezzo e del suo modo di stare in campo. Non con numeri freddi, ma con un’immagine che mi piace da matti: il Calice. Perché questa squadra difende compatta, costruisce basso e poi si apre sulle fasce come un brindisi pronto a esplodere.

In una lavagna, ai corsi calcistici, vengono rappresentate le linee dei vari schemi di gioco, e noi vediamo il nostro Guccione, quando imposta, allarga il gioco sugli esterni e disegna quella “V” offensiva che sa di coraggio e di spettacolo. Gli esterni, a piedi invertiti, hanno due strade: se il terzino accompagna, si va sul fondo per il cross; se invece lo spazio si apre dentro, ecco il dribbling e il tiro col piede forte. In quel momento è il centroavanti che deve farsi sentire, liberare lo spazio e permettere al compagno di calciare.

È lì che nasce “l’ingresso nel calice”, lo spazio per versare il liquido più prezioso: il gol. Un brindisi amaranto che abbiamo già visto servire da Tavernelli e Pattarello, con conclusioni degne del grande Moscardelli.

Insomma, l’Arezzo non disegna solo schemi: costruisce emozioni. E quando alza il calice… la curva esplode!