Consiglio comunale del 27 novembre: sicurezza stradale, allagamenti, urbanistica e atti di indirizzo al centro del dibattito

Il Consiglio comunale del 27 novembre si è aperto con una lunga serie di interrogazioni dedicate in particolare alla sicurezza stradale, al rischio allagamenti in alcune zone della città, alla gestione dei servizi e all’avanzamento di opere pubbliche.

Sicurezza lungo la SR71 a Rigutino

La prima interrogazione, presentata da Piero Perticai, ha acceso i riflettori sui numerosi incidenti che interessano la strada regionale 71, in particolare nel tratto che attraversa Rigutino. Il consigliere ha chiesto se, oltre ai lampeggianti già installati, sia valutabile l’introduzione di semafori a chiamata.

L’assessore Alessandro Casi ha però escluso che questa sia la soluzione ottimale: «La percorrenza della strada riguarda l’intera frazione, non un singolo punto. La vera risposta è un tracciato alternativo che eviti il passaggio dei mezzi nei centri abitati. Presenterò un’istanza in Regione affinché il tema della SR71 sia affrontato come avvenuto sulla variante della 429 tra Empoli e Certaldo».

Allagamenti tra via Emilia e via Lazio: Sileno e Caneschi chiedono risposte

Due interrogazioni, firmate da Valentina Sileno e Alessandro Caneschi, hanno riportato l’attenzione sugli allagamenti del parco pubblico tra via Emilia e via Lazio. «Il problema è noto da anni e già oggetto di una petizione dodici anni fa» hanno ricordato i consiglieri.

L’assessore Casi ha ripercorso la vicenda: «Nel 2018 abbiamo riscontrato difformità edilizie nelle abitazioni limitrofe, soprattutto sulle pendenze dei resedi, che favoriscono il deflusso delle acque verso il parco. Abbiamo segnalato la situazione ai proprietari ma nulla è stato ancora sanato. Sono disponibile a un incontro, chiedendo però collaborazione anche ai cittadini».

Rigutino: a dicembre il progetto definitivo per la nuova passerella

Andrea Gallorini ha richiesto aggiornamenti sulla passerella pedonale di Rigutino. Casi ha confermato che «a dicembre sarà approvato il progetto definitivo e successivamente sarà bandita la gara per i lavori, interamente finanziati dal Comune».

Canoni di locazione non versati

Il consigliere Michele Menchetti ha sollevato il caso degli affitti comunali: «Solo due attività su otto risultano in regola, e solo due delle sei inadempienti avrebbero ricevuto un sollecito. Perché non sono state avviate le messe in mora?»

Allagamenti stradali: Sacchetti illustra il piano caditoie

Alessandro Caneschi ha chiesto chiarimenti sugli allagamenti ricorrenti delle strade cittadinesi, imputando le criticità alla scarsa manutenzione delle caditoie.

L’assessore Marco Sacchetti ha ricordato il piano sperimentale avviato nel luglio 2025: «Previsti 4.000 interventi, 1.086 già effettuati. L’obiettivo è uscire dalla logica emergenziale. In futuro pensiamo a un ruolo più incisivo di Nuove Acque, anche nella gestione diretta. Le caditoie sono oltre 20.000: un numero che richiede un’organizzazione complessa».

Parcheggio Baldaccio: discussione sui rinnovi via app

Menchetti ha segnalato le difficoltà di una cittadina nel rinnovare l’abbonamento al parcheggio Baldaccio senza utilizzare l’app. La procedura, ora gestita dall’ufficio turistico, imporrebbe orari rigidi e un percorso considerato macchinoso.

L’assessore Monica Manneschi ha ribadito la scelta dell’amministrazione per l’innovazione tecnologica: «Le app offrono efficienza, riduzione degli errori e sostenibilità».

L’assessore Simone Chierici ha poi precisato la natura sperimentale dell’accordo tra Atam e Fondazione InTour, che ha portato alla gestione degli abbonamenti presso l’infopoint della stazione.

Pratica urbanistica: tre nuovi edifici nell’area ex UnoAErre

Terminata la fase delle interrogazioni, il Consiglio ha approvato una pratica urbanistica illustrata dall’assessore Francesca Lucherini. Previsti tre edifici a destinazione direzionale, artigianale e commerciale, con possibilità di una media struttura alimentare, nell’area tra via Fiorentina e via Fratelli Lumière.

«La superficie edificabile scende da 21.000 a 9.000 mq – ha spiegato Lucherini – e le percentuali di parcheggio sono rispettate».

Il Pd si è astenuto esprimendo preoccupazione per la «proliferazione delle strutture alimentari», mentre Michele Menchetti ha votato contro parlando di «nuova cementificazione».

Approvata all’unanimità la “Giornata del Rispetto”

Un atto di Fratelli d’Italia, illustrato da Francesco Lucacci, ha proposto l’istituzione della “Giornata del Rispetto”, prevista dalla legge nazionale del 17 maggio 2024 e dedicata alla prevenzione del bullismo e del cyberbullismo. La data scelta è il 20 gennaio, giorno di nascita di Willy Monteiro. L’atto è stato approvato all’unanimità.

PFAS: l’atto di Arezzo 2020 e Menchetti passa con 12 voti favorevoli

Arezzo 2020 e Michele Menchetti hanno presentato un atto d’indirizzo sulle PFAS, chiedendo monitoraggi costanti e maggiore trasparenza.

L’assessore Sacchetti ha rassicurato sullo stato delle acque aretine: «L’acquedotto, alimentato da Montedoglio, non mostra presenza significativa di PFAS. Ma il monitoraggio deve proseguire».

L’atto è passato con 12 voti favorevoli e 6 contrari.

Nota dei consiglieri Romizi e Menchetti

«Siamo soddisfatti dell’approvazione del nostro atto – dichiarano –. Non si tratta di allarmismo ma di trasparenza. In Italia manca una legge nazionale che vieti i PFAS nelle acque potabili: conoscere i dati è fondamentale per tutelare la salute pubblica».

BIM negli appalti: sì unanime all’adozione del nuovo metodo digitale

Fratelli d’Italia ha presentato un atto per favorire l’adozione del Building Information Modeling (BIM) negli appalti pubblici, obbligatorio dal 2025 secondo il nuovo codice degli appalti. Il Consiglio ha approvato all’unanimità.

Mozione sull’OMS: respinta

La mozione di Michele Menchetti per chiedere al sindaco di sostenere l’uscita dell’Italia dall’OMS è stata respinta (7 favorevoli, 15 contrari, 4 astenuti).

Conflitto israelo-palestinese: bocciata la richiesta di riconoscere lo Stato di Palestina

L’atto di indirizzo proposto da Arezzo 2020, che invitava il Governo italiano a riconoscere ufficialmente lo Stato di Palestina nel quadro di un percorso di pace, è stato respinto con 11 voti contrari, 9 favorevoli e 1 astenuto.