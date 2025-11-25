8 C
Comune di Arezzo
Come e dove nasce il pensiero

Dott. Pierluigi Rossi
Il pensiero nasce dall’elaborazione elettro-biochimica che avviene nel cervello a partire da tutte le stimolazioni sensoriali e viscerali.

Occhi, tatto, gusto, olfatto, udito e intestino ricevono stimolazioni provenienti dall’esterno del corpo.
I recettori sensoriali convertono l’energia dello stimolo (fisica, chimica, luminosa, ecc.) in segnali elettro-biochimici che, attraverso i nervi, raggiungono il cervello.

Queste stimolazioni sensoriali e viscerali confluiscono verso una struttura chiamata talamo, che funziona come una stazione di smistamento: indirizza gli impulsi verso specifiche aree della corteccia cerebrale (visiva, uditiva, gustativa, olfattiva…).

L’insieme di questi eventi cerebrali dà origine al pensiero.

EPIGENETICA DEL PENSIERO

Il pensiero può agire sul DNA dei neuroni, influenzando la nostra vita.
Questa azione è chiamata epigenetica del pensiero.

Uno scenario straordinario e innovativo.

NOI CREIAMO IL PENSIERO

Possiamo scegliere le stimolazioni sensoriali che diventeranno il nostro pensiero, che può essere positivo o negativo.

Gli impulsi elettro-biochimici generati dal pensiero possono attivare la neuroplasticità cerebrale, favorendo la formazione di filamenti proteici capaci di collegare tra loro neuroni diversi.
Questo processo condiziona capacità cerebrale, intelligenza e creatività.

Più stimolazioni arrivano ai neuroni, più attiva sarà la neuroplasticità e più estese diventeranno le nostre reti neurali.

Al contrario, una riduzione delle stimolazioni sensoriali e viscerali positive blocca la formazione della neuroplasticità e delle reti neurali, con conseguente decadimento di:
– capacità cognitive
– intelligenza
– creatività
– sensibilità
– memoria
– vitalità

Laureato in Medicina Chirurgia è Specialista in Scienza della Alimentazione, Specialista in Igiene e Medicina Preventiva. E’ stato Primario presso la ASL di Arezzo, Servizio Sanitario della Toscana, per 22 anni, Direttore della U.O. Direzione Sanitaria della stessa ASL, dove ha creato e diretto Ambulatorio di Nutrizione Clinica. Docente dal 1995 al 2009 di Scienza della Alimentazione presso la Università degli Studi di Siena. Docente (a.c.) presso la Università degli Studi di Bologna. E’ autore di un considerevole numero di ricerche scientifiche pubblicate in riviste italiane ed internazionali. Autore di libri. Ha fondato la Scuola di Alimentazione Consapevole, dirige e insegna in Master e Corsi di Nutrizione Clinica a medici, biologi, farmacisti e personale sanitario in molte città italiane e all’estero. Ha elaborato il Metodo Molecolare (Dieta Molecolare) che supera il calcolo giornaliero delle Calorie, considerato un artefatto scientifico perché il corpo umano utilizza per il suo lavoro metabolico solo energia chimica (ATP) e non certo il calore.
