Il Centro Taekwondo Arezzo brilla all’Interregionale d’Abruzzo

Il Centro Taekwondo Arezzo si mette in grande evidenza al Campionato Interregionale d’Abruzzo. A Celano, una delle tappe più impegnative del calendario nazionale, i sette atleti aretini in gara hanno conquistato sei medaglie – due ori, un argento e tre bronzi – affrontando avversari provenienti da sessantaquattro società di tutta Italia. Un risultato di rilievo che conferma la solidità tecnica e mentale del gruppo allenato dal maestro Andrea Rescigno, capace di piazzarsi ai vertici del medagliere generale.

Prestazione di altissimo livello per Sara Micera, già vicecampionessa italiana 2024, che nei -49 kg Junior cinture Rosso-Nere ha superato anche atlete della nazionale, salendo meritatamente sul gradino più alto del podio. Oro anche per Riccardo Maccari, vincitore nei -59 kg Junior Verdi-Blu.

A salire fino alla finale è stato Francesco Nofri, protagonista di un ottimo percorso nei -59 kg Junior Rosso-Nere, concluso con una prestigiosa medaglia d’argento.

Il medagliere aretino si è arricchito anche dei bronzi conquistati nei Cadetti: Costanza Massaini nei -51 kg, Sara Steccato nei -59 kg e Matteo Vincigliati nei -37 kg. A completare la delegazione era presente anche Edoardo Rinaldi, mentre gli atleti Mirco Vannini e Alex Vinci hanno preso parte alla Royal Cup 2025 di Torino, gara internazionale dove hanno combattuto nei -74 kg Senior, accumulando un’importante esperienza.

«Il Centro Taekwondo Arezzo – commenta il maestro Rescigno – sta vivendo un percorso di crescita significativo. I risultati ottenuti in manifestazioni di altissimo livello testimoniano il valore dei nostri ragazzi e la qualità del lavoro che svolgiamo ogni giorno nella palestra del Liceo Scientifico Redi. Guardiamo al 2026 con l’obiettivo di far esprimere a ogni atleta tutto il proprio potenziale».