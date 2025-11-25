8 C
Comune di Arezzo
martedì, Novembre 25, 2025
Il Centro Taekwondo Arezzo brilla all'Interregionale d'Abruzzo

Sei medaglie per la squadra del maestro Rescigno in una delle competizioni più dure del panorama nazionale

Redazione
Il Centro Taekwondo Arezzo si mette in grande evidenza al Campionato Interregionale d’Abruzzo. A Celano, una delle tappe più impegnative del calendario nazionale, i sette atleti aretini in gara hanno conquistato sei medaglie – due ori, un argento e tre bronzi – affrontando avversari provenienti da sessantaquattro società di tutta Italia. Un risultato di rilievo che conferma la solidità tecnica e mentale del gruppo allenato dal maestro Andrea Rescigno, capace di piazzarsi ai vertici del medagliere generale.

Prestazione di altissimo livello per Sara Micera, già vicecampionessa italiana 2024, che nei -49 kg Junior cinture Rosso-Nere ha superato anche atlete della nazionale, salendo meritatamente sul gradino più alto del podio. Oro anche per Riccardo Maccari, vincitore nei -59 kg Junior Verdi-Blu.
A salire fino alla finale è stato Francesco Nofri, protagonista di un ottimo percorso nei -59 kg Junior Rosso-Nere, concluso con una prestigiosa medaglia d’argento.

Il medagliere aretino si è arricchito anche dei bronzi conquistati nei Cadetti: Costanza Massaini nei -51 kg, Sara Steccato nei -59 kg e Matteo Vincigliati nei -37 kg. A completare la delegazione era presente anche Edoardo Rinaldi, mentre gli atleti Mirco Vannini e Alex Vinci hanno preso parte alla Royal Cup 2025 di Torino, gara internazionale dove hanno combattuto nei -74 kg Senior, accumulando un’importante esperienza.

«Il Centro Taekwondo Arezzo – commenta il maestro Rescigno – sta vivendo un percorso di crescita significativo. I risultati ottenuti in manifestazioni di altissimo livello testimoniano il valore dei nostri ragazzi e la qualità del lavoro che svolgiamo ogni giorno nella palestra del Liceo Scientifico Redi. Guardiamo al 2026 con l’obiettivo di far esprimere a ogni atleta tutto il proprio potenziale».

