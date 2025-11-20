Un cucchiaio al giorno

È tempo di raccolta delle olive e del nuovo olio extravergine. “Fare” l’olio in un frantoio è una festa creativa: seducente assaggiare il primo olio sul pane, un’emozione che ci riporta ai ritmi profondi della natura.
Quest’anno la raccolta è stata scarsa, ma la resa in olio si è rivelata buona.
La produzione dell’olio extravergine di oliva è la stessa da migliaia di anni: olive frante sotto macine e spremute per ottenere il loro succo prezioso.
Lo utilizziamo ogni giorno, sia a crudo sia come base di cottura.
La ricerca scientifica più recente ha identificato nell’olio extravergine ben 280 molecole differenti, tutte interconnesse tra loro.
In una singola goccia è racchiuso un universo nutrizionale ancora in parte misterioso.
Contiene:
- acido oleico
- acidi grassi saturi e insaturi
- vitamine liposolubili (E, K, D2, carotenoidi precursori della vitamina A)
- molecole complesse definite modulatori genici, capaci di influire in modo positivo sull’espressione del DNA delle nostre cellule
I loro effetti sulla salute accompagnano l’essere umano in tutte le età della vita.
Limitarsi a leggere le calorie dell’olio extravergine significa perdere di vista la sua complessità e la formula perfetta che la natura ha creato.
I nostri antenati lo avevano capito bene: spesso iniziavano e concludevano la giornata con un cucchiaio di olio extravergine.
Un gesto semplice per una naturale integrazione nutrizionale. Non servono integratori industriali: in natura c’è già tutto.
Lo ammetto: anch’io scelgo di assumere ogni giorno un cucchiaio di olio extravergine biologico, lontano dai pasti.
Lo abbino al kefir, perché i polifenoli dell’olio nutrono anche i batteri benefici del kefir.
È una pratica che consiglio a chiunque tenga alla propria salute: un cucchiaio di olio extravergine al giorno significa vivere la millenaria storia dell’olivo, accogliere il mistero delle sue 280 molecole e offrire benessere profondo al corpo.
Siamo parte di una stessa vita biologica: vegetale, animale, umana.
One Health.
Un cucchiaio di olio extravergine di oliva ogni giorno è un piccolo, grande gesto ecologico.