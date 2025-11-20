8 C
Comune di Arezzo
giovedì, Novembre 20, 2025
type here...
HomeLifestyleSaluteUn cucchiaio al giorno

Un cucchiaio al giorno

Dott. Pierluigi Rossi
By Dott. Pierluigi Rossi

-

È tempo di raccolta delle olive e del nuovo olio extravergine. “Fare” l’olio in un frantoio è una festa creativa: seducente assaggiare il primo olio sul pane, un’emozione che ci riporta ai ritmi profondi della natura.

Quest’anno la raccolta è stata scarsa, ma la resa in olio si è rivelata buona.

La produzione dell’olio extravergine di oliva è la stessa da migliaia di anni: olive frante sotto macine e spremute per ottenere il loro succo prezioso.
Lo utilizziamo ogni giorno, sia a crudo sia come base di cottura.

La ricerca scientifica più recente ha identificato nell’olio extravergine ben 280 molecole differenti, tutte interconnesse tra loro.
In una singola goccia è racchiuso un universo nutrizionale ancora in parte misterioso.

Contiene:

  • acido oleico
  • acidi grassi saturi e insaturi
  • vitamine liposolubili (E, K, D2, carotenoidi precursori della vitamina A)
  • molecole complesse definite modulatori genici, capaci di influire in modo positivo sull’espressione del DNA delle nostre cellule

I loro effetti sulla salute accompagnano l’essere umano in tutte le età della vita.

Limitarsi a leggere le calorie dell’olio extravergine significa perdere di vista la sua complessità e la formula perfetta che la natura ha creato.
I nostri antenati lo avevano capito bene: spesso iniziavano e concludevano la giornata con un cucchiaio di olio extravergine.

Un gesto semplice per una naturale integrazione nutrizionale. Non servono integratori industriali: in natura c’è già tutto.

Lo ammetto: anch’io scelgo di assumere ogni giorno un cucchiaio di olio extravergine biologico, lontano dai pasti.
Lo abbino al kefir, perché i polifenoli dell’olio nutrono anche i batteri benefici del kefir.

È una pratica che consiglio a chiunque tenga alla propria salute: un cucchiaio di olio extravergine al giorno significa vivere la millenaria storia dell’olivo, accogliere il mistero delle sue 280 molecole e offrire benessere profondo al corpo.

Siamo parte di una stessa vita biologica: vegetale, animale, umana.
One Health.
Un cucchiaio di olio extravergine di oliva ogni giorno è un piccolo, grande gesto ecologico.

Articoli correlati:

Le ossa non sono eterne, ma si rinnovano ogni giorno L’età del nostro intestino: come mantenerlo giovane Fermati, respira, ritrova te stesso: meditazione per il benessere di corpo e mente Una sana spremuta di melagrana! Poesia e salute Energia e longevità: il ruolo dei mitocondri Demenza e Alzheimer: possono nascere a tavola Le noci: un integratore naturale di Omega-3 Autunno e benessere: come combattere la melanconia con luce e alimentazione sana

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Incendio fermato in fabbrica orafa
Dott. Pierluigi Rossi
Dott. Pierluigi Rossi
Laureato in Medicina Chirurgia è Specialista in Scienza della Alimentazione, Specialista in Igiene e Medicina Preventiva. E’ stato Primario presso la ASL di Arezzo, Servizio Sanitario della Toscana, per 22 anni, Direttore della U.O. Direzione Sanitaria della stessa ASL, dove ha creato e diretto Ambulatorio di Nutrizione Clinica. Docente dal 1995 al 2009 di Scienza della Alimentazione presso la Università degli Studi di Siena. Docente (a.c.) presso la Università degli Studi di Bologna. E’ autore di un considerevole numero di ricerche scientifiche pubblicate in riviste italiane ed internazionali. Autore di libri. Ha fondato la Scuola di Alimentazione Consapevole, dirige e insegna in Master e Corsi di Nutrizione Clinica a medici, biologi, farmacisti e personale sanitario in molte città italiane e all’estero. Ha elaborato il Metodo Molecolare (Dieta Molecolare) che supera il calcolo giornaliero delle Calorie, considerato un artefatto scientifico perché il corpo umano utilizza per il suo lavoro metabolico solo energia chimica (ATP) e non certo il calore.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024