Warning: opendir(/web/htdocs/www.lortica.it/home/wp-content/cache/db/options//915): Failed to open directory: No such file or directory in /web/htdocs/www.lortica.it/home/wp-content/plugins/w3-total-cache/Util_File.php on line 158
Incendio fermato in fabbrica orafa - Arezzo News - L'Ortica
8 C
Comune di Arezzo
giovedì, Novembre 20, 2025
type here...
HomeCronacheFatti di cronacaIncendio fermato in fabbrica orafa

Incendio fermato in fabbrica orafa

Intervento rapido delle squadre di Arezzo e Bibbiena blocca le fiamme al deposito esterno, evitando danni alla produzione

Redazione
By Redazione

-

Le squadre dei Vigili del Fuoco di Arezzo e del distaccamento di Bibbiena sono intervenute nella serata di ieri in Via Calamandrei, ad Arezzo, per l’incendio divampato presso una fabbrica orafa. Sul posto sono state inviate un’autopompa (APS), un’autobotte e un’autoscala.

L’incendio ha avuto origine da un deposito esterno dell’azienda. Grazie al rapido intervento dei Vigili del Fuoco, le fiamme sono state domate prima che potessero propagarsi all’intero complesso produttivo. Le fiamme hanno interessato solo la prima ala del capannone principale, senza coinvolgere l’area di produzione e lavorazione della fabbrica.

Nessuna persona è rimasta ferita o coinvolta nell’evento.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, la Polizia di Stato e un’ambulanza del 118 per garantire la sicurezza dell’area e supportare le operazioni.

Articoli correlati:

Incendio in un appartamento di via Fabio Filzi ad Arezzo: intervento dei Vigili del Fuoco Incendio in un appartamento ad Arezzo, tre persone assistite dai sanitari Incendio in garage, coppia di anziani mette in salvo la propria vita: abitazione inagibile Uomo disperso ad Arezzo ritrovato in buone condizioni Incendio in una capanna agricola a Policiano: Vigili del Fuoco domano le fiamme, nessun ferito Ritrovata dopo ore di apprensione una 93enne a Terranuova Incidente sulla SR71 a Policiano: auto si ribalta, un ferito estratto dai Vigili del Fuoco Fiamme in appartamento a San Giovanni Valdarno, anziana in ospedale

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Supercazzola intergalattico-giuridica con Lucy appoggiata sul polso
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024