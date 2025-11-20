Incendio fermato in fabbrica orafa

Le squadre dei Vigili del Fuoco di Arezzo e del distaccamento di Bibbiena sono intervenute nella serata di ieri in Via Calamandrei, ad Arezzo, per l’incendio divampato presso una fabbrica orafa. Sul posto sono state inviate un’autopompa (APS), un’autobotte e un’autoscala.

L’incendio ha avuto origine da un deposito esterno dell’azienda. Grazie al rapido intervento dei Vigili del Fuoco, le fiamme sono state domate prima che potessero propagarsi all’intero complesso produttivo. Le fiamme hanno interessato solo la prima ala del capannone principale, senza coinvolgere l’area di produzione e lavorazione della fabbrica.

Nessuna persona è rimasta ferita o coinvolta nell’evento.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, la Polizia di Stato e un’ambulanza del 118 per garantire la sicurezza dell’area e supportare le operazioni.