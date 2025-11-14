8.9 C
Il cibo, il corpo e la parte di noi che vive senza di noi

Dott. Pierluigi Rossi
Volontà: la scelta del gesto

Partiamo da un’azione quotidiana: mangiare.
La scelta degli alimenti è un atto soggettivo e volontario. Anche il gesto di portare il cibo dal piatto alla bocca dipende dal sistema nervoso volontario, guidato dalla nostra coscienza.

Inconscio: il corpo che lavora da solo

Quando il cibo entra in bocca e prosegue nel tratto gastrointestinale, esce dal nostro controllo.
La digestione, l’assorbimento dei nutrienti, il tempo di permanenza nell’intestino: nulla di tutto questo può essere deciso da noi.
Queste funzioni sono regolate dal sistema nervoso autonomo, indipendente dalla nostra volontà.

Il passaggio del cibo lascia impronte sulle cellule e sui neuroni della parete intestinale. Le stimolazioni viscerali vengono trasmesse tramite il nervo vago all’ipotalamo, il grande regista metabolico e psichico dell’organismo.

L’ipotalamo: il ponte tra corpo ed emozioni

L’ipotalamo agisce tramite il sistema nervoso autonomo e modula l’attività dell’ipofisi e dell’intero sistema endocrino.
Così, un semplice gesto volontario – portare il cibo alla bocca – può influenzare processi autonomi che operano fuori dalla nostra coscienza.

Le emozioni e la psiche sono profondamente legate al sistema nervoso autonomo.
Gran parte del nostro vivere quotidiano si svolge al di fuori della nostra volontà.

Migliaia di reazioni biochimiche, ormonali e psichiche avvengono senza intervento cosciente. Le funzioni vitali – battito cardiaco, respiro, temperatura, ormoni – sono tutte gestite dall’autonomo.
Anche il tessuto adiposo è sotto il controllo dell’ipotalamo ed è innervato da fibre autonomiche.

Quando la sincronicità si perde

La malattia – e talvolta la morte – sopraggiunge quando viene meno l’armonia tra:

  • sistema nervoso volontario (coscienza)
  • sistema nervoso autonomo (inconscio)

La spiritualità, intesa come consapevolezza profonda e connessione con sé stessi, può ristabilire questa sincronia.
Nella vita moderna, sempre più caotica, stiamo perdendo questa dimensione, e il sistema autonomo “va alla deriva”, con ripercussioni sulla salute fisica e psichica.

Mangiare senza consapevolezza inquina il nostro intestino e condiziona l’intero organismo.
È la cronaca, silenziosa ma quotidiana, del nostro vivere.

