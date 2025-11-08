14.3 C
Comune di Arezzo
sabato, Novembre 8, 2025
type here...
HomeLifestyleSalutePsicobiotica: equilibrio intestinale e benessere mentale

Psicobiotica: equilibrio intestinale e benessere mentale

Dott. Pierluigi Rossi
By Dott. Pierluigi Rossi

-

La psicobiotica studia la correlazione tra microbiota intestinale e salute mentale.
I cosiddetti “psicobiotici”, come Lactobacillus e Bifidobacterium, sono batteri benefici che, attraverso l’asse intestino–cervello, possono influenzare l’umore e ridurre stress e ansia.

La psicobiotica analizza dunque gli effetti del microbiota intestinale e dell’alimentazione sul cervello e sul tono dell’umore. La gioia può essere considerata una condizione biologica, influenzata anche dalle scelte alimentari quotidiane.

Microbiota, invecchiamento e salute cognitiva

È fondamentale arrivare in età avanzata con un cervello in buona salute, gestendo precocemente il decadimento cognitivo per mantenere un’alta qualità della vita.

Oggi disponiamo di conoscenze sufficienti per prevenire, o quantomeno modulare, il deterioramento cognitivo e le forme più comuni di demenza:

  • Demenza degenerativa (Alzheimer): più diffusa tra le donne
  • Demenza vascolare (aterosclerosi): più diffusa tra gli uomini

La ricerca fornisce indicazioni nutrizionali utili per sostenere la salute mentale, la funzione cognitiva e l’invecchiamento del cervello.

Nutrienti chiave per il cervello

  • Omega-3 (DHA ed EPA)
    Contribuiscono all’integrità strutturale e funzionale del cervello.
    Fonti principali: pesci e alghe.
  • Acido folico e vitamine B6 e B12
    Essenziali per il metabolismo dell’omocisteina, indicatore dello stato funzionale del cervello.

    • Acido folico: verdure a foglia verde crude
    • Vitamina B6: semi oleosi
    • Vitamina B12: uova, pesce, carne

Mantenere bassi i livelli di omocisteina contribuisce a preservare le funzioni cognitive.
Anche la niacina (vitamina B3) favorisce il corretto metabolismo lipidico cellulare.

Fermentati e microbiota

Gli alimenti fermentati introducono nel nostro intestino batteri amici e molecole utili a contrastare microrganismi nocivi.
Tra questi, il kefir è considerato un alimento prezioso per la salute del microbiota intestinale.

Oltre il conteggio delle calorie

La nostra cultura alimentare è spesso condizionata da un approccio centrato sul dimagrimento e sul calcolo delle calorie, influenzato dal marketing che spinge al consumo eccessivo di cibo.
Si tratta di una visione riduttiva: l’alimentazione non è soltanto controllo calorico.

“L’alimentazione crea la nostra identità biologica e definisce la nostra salute psichica.
Nutre i miliardi di batteri ospitati nel nostro intestino, un organo cavo e accogliente.
E tutto questo avviene senza che ne siamo consapevoli.”

Articoli correlati:

L’età del nostro intestino: come mantenerlo giovane La natura e il denaro – Olio extra vergine di oliva e Kefir Formaggi stagionati: un concentrato naturale di proteine e amminoacidi essenziali Mangiare in base all’altezza Il naso sconosciuto Una sana spremuta di melagrana! Poesia e salute Energia e longevità: il ruolo dei mitocondri Fermati, respira, ritrova te stesso: meditazione per il benessere di corpo e mente

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Intolleranze alimentari e salute dell’intestino: il ruolo dei villi e degli enzimi digestivi
Dott. Pierluigi Rossi
Dott. Pierluigi Rossi
Laureato in Medicina Chirurgia è Specialista in Scienza della Alimentazione, Specialista in Igiene e Medicina Preventiva. E’ stato Primario presso la ASL di Arezzo, Servizio Sanitario della Toscana, per 22 anni, Direttore della U.O. Direzione Sanitaria della stessa ASL, dove ha creato e diretto Ambulatorio di Nutrizione Clinica. Docente dal 1995 al 2009 di Scienza della Alimentazione presso la Università degli Studi di Siena. Docente (a.c.) presso la Università degli Studi di Bologna. E’ autore di un considerevole numero di ricerche scientifiche pubblicate in riviste italiane ed internazionali. Autore di libri. Ha fondato la Scuola di Alimentazione Consapevole, dirige e insegna in Master e Corsi di Nutrizione Clinica a medici, biologi, farmacisti e personale sanitario in molte città italiane e all’estero. Ha elaborato il Metodo Molecolare (Dieta Molecolare) che supera il calcolo giornaliero delle Calorie, considerato un artefatto scientifico perché il corpo umano utilizza per il suo lavoro metabolico solo energia chimica (ATP) e non certo il calore.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024