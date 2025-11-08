7.8 C
Intolleranze alimentari e salute dell’intestino: il ruolo dei villi e degli enzimi digestivi

Dott. Pierluigi Rossi
By Dott. Pierluigi Rossi

Le intolleranze alimentari – sempre più comuni – sono spesso legate alla carenza o assenza di specifici enzimi digestivi prodotti dai villi intestinali, situati esclusivamente nell’intestino tenue.

I villi sono strutture fondamentali che consentono il passaggio delle molecole nutritive semplici (glucosio, amminoacidi, acidi grassi, vitamine, minerali, acqua, modulatori genici…) dall’intestino al sangue.
La loro integrità, sia strutturale sia funzionale, garantisce:

  • corretta digestione enzimatica
  • adeguato assorbimento intestinale
  • regolazione ottimale della permeabilità

Una loro alterazione temporanea o permanente può generare intolleranze alimentari.

LE PRINCIPALI INTOLLERANZE ALIMENTARI

Le forme più diffuse sono tre:

1. Intolleranza al glutine

Il glutine è una proteina formata da gliadina e glutenina presenti nei cereali, che si sviluppa a contatto con l’acqua.
L’intolleranza può manifestarsi in due modalità:

  • Celiachia → forma permanente
  • Gluten sensitivity → forma temporanea

2. Intolleranza al lattosio

Provocata dalla ridotta produzione di lattasi, enzima presente nei microvilli intestinali.
È una condizione dose-dipendente: i sintomi compaiono in proporzione alla quantità di lattosio ingerita.

3. Intolleranza all’istamina

In netto aumento.
È causata dalla carenza dell’enzima diaminossidasi (DAO), prodotto dai villi intestinali.
È possibile valutarla tramite DAO test.
La funzionalità dei villi dipende anche dalle abitudini alimentari quotidiane.

RIPRISTINO FUNZIONALE: METODO DI RIPOSO INTESTINALE

Le cellule dei villi intestinali si rinnovano ogni 3–5 giorni.
Modificando l’alimentazione si favorisce il loro recupero funzionale.

Per almeno una settimana si consiglia di:

Alimenti consigliati

  • Sostituire alimenti contenenti farina (pane, pasta, pizza, biscotti, dolci, prodotti da forno) con cereali integri:
    • farro, miglio, orzo, segale, riso integrale, mais, quinoa, grano saraceno
  • Preferire tra i legumi:
    • lenticchie e ceci, più digeribili dei fagioli
      Ottimi anche come passati
  • Consumare verdure crude all’inizio dei pasti
    — fresche, di stagione, finemente tagliate
  • Condire con aceto anziché sale
  • Aggiungere frutta secca (noci, mandorle, semi di zucca, pistacchi…), ricca di omega-3
  • Scegliere proteine magre: carne bianca, pesce, uova
  • Assumere kefir durante la giornata

Alimenti da evitare

  • Prodotti contenenti farina
  • Seitan (concentrato di glutine)
  • Latte e formaggi

Il rispetto di queste indicazioni favorisce il recupero della piena funzionalità dei villi intestinali, indispensabile per una corretta digestione, assorbimento e gestione delle intolleranze.

Laureato in Medicina Chirurgia è Specialista in Scienza della Alimentazione, Specialista in Igiene e Medicina Preventiva. E’ stato Primario presso la ASL di Arezzo, Servizio Sanitario della Toscana, per 22 anni, Direttore della U.O. Direzione Sanitaria della stessa ASL, dove ha creato e diretto Ambulatorio di Nutrizione Clinica. Docente dal 1995 al 2009 di Scienza della Alimentazione presso la Università degli Studi di Siena. Docente (a.c.) presso la Università degli Studi di Bologna. E’ autore di un considerevole numero di ricerche scientifiche pubblicate in riviste italiane ed internazionali. Autore di libri. Ha fondato la Scuola di Alimentazione Consapevole, dirige e insegna in Master e Corsi di Nutrizione Clinica a medici, biologi, farmacisti e personale sanitario in molte città italiane e all’estero. Ha elaborato il Metodo Molecolare (Dieta Molecolare) che supera il calcolo giornaliero delle Calorie, considerato un artefatto scientifico perché il corpo umano utilizza per il suo lavoro metabolico solo energia chimica (ATP) e non certo il calore.
