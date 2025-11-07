11 C
Via Tiziano: due torri e via! “Tanto il verde c’è di là… e qui ci si fa due spicci”

Tra riqualificazione, criticità ambientali e interessi locali: la città si divide sulle due torri di via Tiziano

Gino Perticai
-

Arezzo va avanti: dal verde al grigio, dalle panchine alla speculazione, (Quando il basilico non basta, ci si dà al cemento che rende di più)

Oh, pare che nel quartiere Giotto s’è rimasti all’età della zappa: orti urbani, erbetta, due alberelli…
Invece, puff!
Ci saltan fuori due palazzoni da 9 piani come funghi — ma di quelli velenosi.
Secondo l’Amministrazione, l’area verde era “senza identità”.
Oddio, ora gli danno l’identità… quella di Giotto City – Grattacieli Edition.
Perché se c’è una cosa che ad Arezzo mancava, era proprio due torri più alte dell’autostima dell’assessore all’urbanistica.
La zona?
Secondo molti, “senza identità”.
E come gliela si dà l’identità?
Con 18 piani totali di cemento!
Altrimenti che identità è?!

IL VERDE?
«Oh, ma che vi lamentate!? Il verde c’è… un po’ più in là!»
Giusto! Se uno va a camminare, mica deve farlo sotto casa!
Anzi, meglio sudare prima ancora di cominciare.
Allenamento completo.

I CITTADINI: SI / NO / BOH
 Quelli del NO, che volevano restasse verde e già c’hanno 3000 firme
Quelli del SÌ, che non vedevano l’ora di svegliassi la mattina co’ vista-cemento
Quelli del BOH, che tanto non gli frega nulla e parcheggiano dove capita

Il comitato dei contrari porta carte, firme, studi, analisi, la VAS, la Commissione Ambientale, il Genio Civile…
Oh, è uscito fuori che manca tutto:
– studio su acque piovane
– compensazioni ambientali
– gestione rifiuti
– traffico
– parcheggi veri
– e forse pure il progetto
A sentir loro, le torri si dovrebbero fare solo dopo che si risolve il rischio idraulico.
Benissimo: dunque mai.

Almeno c’è chi brinda: i negozianti della zona.
«Finalmente torna gente! È da anni che vedo solo piccioni e pensionati che guardano le foglie cadere!»
La logica è semplice: dove c’è un palazzo, c’è gente. Dove c’è gente, c’è soldi. Dove c’è soldi… non c’è più parcheggio, ma dettagli.

OPPOSIZIONE? TECNICI?
Gli uni dormono, gli altri muti.
Se c’era da parlare di piste ciclabili o fontane, apriti cielo.
Ma su due torri in mezzo al verde?
Zitti!
Che sembra d’essere in chiesa.
Sembrano il pubblico di “Uomini e Donne” quando dicono qualcosa di intelligente.

IL FUTURO
Ora, sia chiaro:
il mondo va avanti,
nel bene e nel male.
E qui, a via Tiziano, va avanti “nel cemento”.
E se l’area deve essere rivalutata, che si fa?
Una biblioteca?
Un parco decente?
Un centro culturale?
Ahahahah!
Ma figurati!

Palazzi!
Che fanno sempre contenti:
– chi li vende
– chi li compra (forse)
– e chi ci costruisce intorno bar e pizzerie

Insomma, tra chi piange gli alberi, chi brinda agli affari, e chi non sapeva nemmeno dov’era via Tiziano finché non gliel’hanno detta al Tg, la morale è sempre la stessa:
l’erba cresce, l’uomo la taglia, e il cemento non fa mai domande.

E domani, quando qualcuno si lamenterà dell’effetto serra, del traffico,
o del caldo a 42 gradi, la risposta sarà semplice:
«Oh, ma il verde c’è… un po’ più in là!»

Intanto noi si guarda:
Il Giotto cambia, via Tiziano pure, e l’unica cosa che resta uguale è che ce l’hanno sempre in quel posto i cittadini.

Gino Perticai
Dal 1973 nel mondo della comunicazione, una breve esperienza Milanese con A.P.C. agenzia di Marketing, con l’avvento delle prime radio in Fm inizia una serie di esperienze nelle radio locali: Radio Torre Petrarca, Radio OK, Golden Radio, Radio Life,  fino al 1998 momento in cui l’innata curiosità e la voglia di sperimentare novità lo portano a maturare il primo interesse sul world wide web. E' da lì che nel 2000 nasce l’idea delle prime testate regionali on line. Fonda Arezzo Notizie e la dirige fino al Giugno 2016. l'Ortica è la sua nuova scommessa.
