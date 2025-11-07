Il cuore nei piedi

Ci sono verità che si scoprono tardi, quando la vita ci ha già insegnato a rallentare e il corpo comincia a parlare più piano, ma in modo più profondo.

Una di queste è che la salute parte dai piedi.

Per anni ho pensato che il benessere fosse un affare del cuore o della mente, del nostro stile di vita con sana alimentazione ed igiene del sonno, e invece no: la vera vita comincia più in basso, lì dove i piedi toccano la terra e, con ogni passo, fanno risalire il sangue verso l’alto.

I piedi sono il nostro cuore silenzioso, il secondo motore del corpo.

Quando camminiamo, l’arco plantare si tende e si rilascia come una molla, spingendo il sangue di ritorno verso il cuore.

È lì, sotto la pianta, che avviene il piccolo miracolo quotidiano della circolazione: il “rollare” del piede, dal tallone alla punta, è un massaggio naturale che accompagna il battito.

Ogni passo è una pompa, un respiro, una carezza alla vita stessa.

Eppure, ce ne dimentichiamo.

Li nascondiamo nelle scarpe, li maltrattiamo, li ignoriamo — finché non fanno male.

E i tacchi alti, per quanto eleganti, dopo anni di uso, fanno spesso veri disastri.

Molti studiosi e terapeuti oggi parlano di “connessione con la terra” e invitano a camminare a piedi nudi nell’erba, per ritrovare l’equilibrio naturale del corpo e dell’energia.

Dicono che aiuti il sistema nervoso, la circolazione e perfino l’umore.

E credo sia vero.

Anche se, lo confesso, io non ce la farei mai: ho paura di insetti, di allergie, di tutto ciò che striscia, dei sassolini…

Appena scendo dal letto cerco le pantofole, proprio come faceva mio padre.

È una cosa che non sento mia, ma capisco chi lo fa, e sono certa che ne trae beneficio.

Ho letto anche che in Oriente si insegna a parlare ai propri piedi: a ringraziarli per averci portato ovunque, a riconoscere in loro la mappa dell’intero corpo.

Ogni punto della pianta corrisponde a un organo, a un ricordo, a una parte di noi.

Toccarli o anche solo ascoltarli significa ricordarsi che non siamo fatti a compartimenti, ma di un’unità che comunica in continuazione.

È come se, accarezzando i piedi, si toccasse la propria storia.

Forse tutto dipende anche da come siamo cresciuti.

Mio padre non camminava mai scalzo, nemmeno in casa, mio figlio, invece, lo ha sempre fatto: libero, incurante di sporcarsi i piedi, con quella leggerezza che solo i giovani hanno.

E forse è giusto così, perché ogni generazione deve imparare da sé come restare in equilibrio tra libertà e cura.

I piedi sono le nostre fondamenta, e come ogni casa, se non curiamo le basi, tutto il resto vacilla.

Ogni callo, ogni gonfiore, ogni passo doloroso racconta una parte di noi.

Ci radicano alla terra e, nello stesso tempo, spingono il sangue verso il cielo.

Sono il punto d’incontro tra ciò che siamo e ciò che sosteniamo.

Camminare bene — dal tallone alla punta — è come dire al corpo: ti voglio bene.

È un atto d’amore silenzioso, un massaggio alla vita, un modo per ringraziare il cuore.

E se lo si scopre solo tardi, non importa: ogni passo consapevole è già un nuovo inizio.

In fondo, i piedi non servono solo per andare avanti, ma per ricordarci dove siamo.

E ogni volta che li appoggiamo a terra, la vita ci risponde: sei ancora qui.

S.S.C