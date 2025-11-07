13.4 C
Comune di Arezzo
venerdì, Novembre 7, 2025
Fiamme in appartamento a San Giovanni Valdarno

I Vigili del Fuoco di Arezzo domano un incendio sviluppatosi nella cucina di un’abitazione; presente anche il 118 sul posto

Redazione
Nella tarda mattinata di oggi i Vigili del Fuoco del Comando di Arezzo sono intervenuti nel Comune di San Giovanni Valdarno a seguito di un incendio sviluppatosi all’interno di un appartamento. Le fiamme hanno interessato in particolare la zona cucina, dove era collocato il piano cottura.

La squadra dei Vigili del Fuoco ha provveduto a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza l’area, evitando che il rogo si estendesse ad altri locali dell’abitazione.

Sul posto è intervenuto anche il personale sanitario del 118 per eventuali necessità di assistenza. Non sono al momento disponibili ulteriori informazioni su feriti o danni.

