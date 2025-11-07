Riparte l’accoglienza invernale per i senza tetto: sostegno condiviso grazie a Caritas, volontari e Forze dell’Ordine

A partire da lunedì 10 novembre e fino a martedì 31 marzo 2026 riapre il servizio di accoglienza notturna invernale nei locali di via Fonte Veneziana. Come ogni anno, il dormitorio offrirà ospitalità a un massimo di 12 persone maggiorenni senza fissa dimora, italiane e straniere, presenti sul territorio comunale.

L’accesso sarà consentito ogni sera dalle 20:00 alle 23:00, mentre l’uscita è prevista entro le 8:00 del mattino successivo. Durante la notte saranno presenti almeno due volontari con funzioni di supporto logistico, per garantire un ambiente sicuro, accogliente e rispettoso della dignità di tutti gli ospiti.

Il servizio si inserisce nel più ampio programma di interventi a favore delle persone in difficoltà attivato dalla Caritas diocesana, in collaborazione con l’Amministrazione comunale e con le Forze dell’Ordine, che assicureranno un’attività di vigilanza e monitoraggio dell’area nell’ambito del piano di controllo del territorio.

“L’attenzione verso chi vive una condizione di fragilità è tra le priorità di questa Amministrazione ed esprime il senso di comunità, solidarietà e rispetto della dignità umana. Con il dormitorio, reso possibile grazie alla collaborazione con Caritas e al prezioso impegno dei volontari, offriamo non solo riparo dal freddo ma anche ascolto e vicinanza. La rete di sostegno che la città sa mettere in campo dimostra che Arezzo non lascia indietro nessuno. Particolarmente significativa sarà la presenza delle Forze dell’Ordine – cui va il mio sentito ringraziamento – perché sicurezza e ordine pubblico sono condizioni imprescindibili che procedono insieme ai valori di inclusione, cura e solidarietà” ha dichiarato il vicesindaco Lucia Tanti.