Arezzo, in arrivo 11 nuovi vigili del fuoco: la Cisl Fns ringrazia il Governo per la promessa mantenuta

La Cisl Fns ringrazia il sottosegretario Prisco e i vertici del Corpo. Mencarelli: “Un segnale concreto di attenzione al territorio”

Redazione
By Redazione

-

Rafforzato il presidio aretino del Corpo nazionale

A poco più di un mese dalla visita ad Arezzo del sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco, del prefetto Maddalena De Luca, capo del personale dei Vigili del Fuoco, e del capo del Corpo Eros Mannino, si concretizza la promessa fatta allora: 11 nuovi vigili del fuoco entreranno in servizio presso il Comando provinciale di Arezzo il prossimo 27 ottobre.

Siamo estremamente soddisfatti – dichiara David Mencarelli, coordinatore Fns Cisl Arezzo – e desideriamo ringraziare il sottosegretario Prisco, il prefetto De Luca e il capo del Corpo per aver mantenuto la parola data. È una vera boccata d’ossigeno per il nostro territorio. Finalmente si iniziano a vedere i risultati delle azioni sindacali e politiche portate avanti per potenziare il servizio di soccorso”.

Un ringraziamento anche al comandante dei Vigili del Fuoco di Arezzo, architetto Baglioni, che – prosegue Mencarelli – “sin dal suo arrivo ha lavorato con determinazione per riportare il Comando a un livello di efficienza riconosciuto a livello nazionale”.

Il coordinatore sottolinea inoltre come questo potenziamento rappresenti solo l’inizio di un percorso di crescita: “Nel prossimo concorso per capo squadra – spiega – sono stati riservati ben dieci posti al Comando di Arezzo. È un segnale chiaro che la politica, sollecitata anche dalle nostre istanze locali, ha cambiato passo e sta rispondendo concretamente alle necessità operative del Corpo”.

Godiamoci questo buon momento – conclude Mencarelli – consapevoli che c’è ancora molto da fare, mas con la soddisfazione di vedere migliorare il servizio di soccorso a beneficio della cittadinanza aretina e dell’intero Paese”.

Redazione
