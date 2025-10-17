Arezzo, controlli ad “alto impatto” nel centro: 65 persone identificate e un arresto per spaccio

Proseguono i controlli settimanali ad “alto impatto” disposti dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e coordinati dalla Polizia di Stato nel centro urbano di Arezzo. Nella giornata di giovedì 16 ottobre le forze dell’ordine hanno identificato 65 persone e arrestato un cittadino tunisino trovato in possesso di droga destinata allo spaccio.

Le operazioni, condotte dalla Questura di Arezzo con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine di Firenze, della Polizia Municipale e della Polizia Ferroviaria, hanno interessato in particolare il quartiere Saione e l’area della stazione ferroviaria. I controlli, effettuati nel pomeriggio e nella serata, rientrano nelle attività settimanali finalizzate a rafforzare la sicurezza e contrastare fenomeni di illegalità nel centro cittadino.

Durante uno dei controlli in piazza della Repubblica, gli agenti hanno fermato un uomo che si aggirava con atteggiamento sospetto. L’individuo, un tunisino di circa trent’anni, è stato trovato in possesso di due grammi di hashish e due di cocaina già suddivisa in dosi, oltre a 30 euro in contanti. Per lui è scattato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio.

Essendo irregolare sul territorio nazionale e già destinatario di un ordine di espulsione, l’uomo è stato trasferito in serata al Centro di permanenza per i rimpatri di Bari, in attesa del rimpatrio.

L’operazione segue di un giorno un analogo provvedimento nei confronti di un cittadino nigeriano, anch’egli con precedenti di polizia e irregolare in Italia, accompagnato al CPR per l’esecuzione dell’espulsione