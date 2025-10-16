13.6 C
Comune di Arezzo
giovedì, Ottobre 16, 2025
118

Pedone investito in via Chiarini ad Arezzo

Mobilitato il 118 della ASL TSE per un investimento pedonale ad Arezzo

Pedone investito in via Chiarini ad Arezzo: 74enne soccorso dal 118, sul posto anche l’elisoccorso Pegaso 2

Alle ore 19.25 è stato attivato il servizio di emergenza 118 della ASL TSE per un investimento avvenuto in via Chiarini, ad Arezzo. La persona coinvolta è un uomo di 74 anni.
Sul posto sono intervenuti la Polizia Municipale, l’automedica di Arezzo, un’ambulanza della Croce Bianca e l’elisoccorso Pegaso 2.
Le condizioni dell’uomo e la dinamica dell’incidente sono in corso di accertamento.

Notizia in aggiornamento.

