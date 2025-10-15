17.1 C
HomeLifestyleCultura e tempo liberoTeatro Moderno di Tegoleto: presentata la nuova stagione teatrale 2025/26

Teatro Moderno di Tegoleto: presentata la nuova stagione teatrale 2025/26

Dal 25 ottobre al 22 marzo diciotto appuntamenti tra comicità, musica e teatro amatoriale per una stagione ricca di emozioni e cultura

Si apre ufficialmente il sipario sulla Stagione teatrale 2025/26 del Teatro Moderno di Tegoleto, che prenderà il via sabato 25 ottobre e accompagnerà il pubblico fino al 22 marzo 2026 con un cartellone di 18 spettacoli.
La rassegna è curata dall’Associazione Culturale Teatrale Gruppo Teatro La Torre, con il contributo e patrocinio del Comune di Civitella in Val di Chiana, e propone un programma variegato, capace di coniugare tradizione, comicità, teatro amatoriale e musica.

Ad aprire la stagione sarà la commedia “Abbastanza idioti”, liberamente tratta da Fools di Neil Simon, una produzione del Gruppo Teatro La Torre con gli allievi adulti della scuola di teatro.

Il XXVI Concorso di Teatro Amatoriale proporrà sei spettacoli:

  • 2 novembre, Il cappello di carta – Associazione Culturale dei RebArdò (RM);
  • 9 novembre, Molto rumore per nulla – Compagnia Filodrammatica Orenese giovani (MB);
  • 16 novembre, La nutrice, Romeo & Giulietta – Compagnia Teatrale Arca (PG);
  • 23 novembre, Funny Money – Associazione Culturale Ramaiolo in Scena (IM);
  • 30 novembre, Uomini e Topi – Compagnia Teatrale Giardini dell’Arte (FI);
  • 7 dicembre, Morto un marito se ne fa un altro – Compagnia Teatrale Micromega (VR), in occasione della serata di premiazione.

Il 13 dicembre tornerà Talenti sotto l’Albero, serata promossa dal Comune di Civitella con riconoscimenti alle eccellenze del territorio, mentre il 21 dicembre è in programma l’Omaggio a Battisti con la Quarry Band.
Grande attesa anche per “Speciale Pacciani” di Alessandro Gori Lo Sgargabonzi, in scena il 10 gennaio.

Dal 18 gennaio al 1 marzo spazio alla Rassegna teatrale con cinque appuntamenti: Per disgrazia ricevuta, Arrestatemi sono innocente, Basta essere pronti, Qui e ora e Wonderful, spettacolo dedicato ai bambini.
L’8 marzo, per la Giornata Internazionale della Donna, si terrà lo spettacolo musicale La vita delle donne con le sorelle Purpura e la Quarry Band, mentre il 21 e 22 marzo chiuderà la stagione Sotto a chi tocca della Compagnia Interi e Ridotti di Autobahn Teatro (AR).

«Siamo orgogliosi di presentare una stagione così ampia e diversificata – dichiarano il Sindaco Andrea Tavarnesi e l’Assessore alla Cultura Claudia Del Tongo –. Il nostro obiettivo è non solo portare le persone a teatro, ma anche portare il teatro nella comunità, creando nuove occasioni di incontro e crescita culturale per il territorio».

Per informazioni e prenotazioni: Associazione Culturale Teatrale Gruppo Teatro La Torre, tel. 377/6695294 – 328/3622537 – 347/9106834,
sito web: www.teatromodernotegoleto.it,
email: info@teatromodernotegoleto.it

