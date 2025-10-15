Trionfo aretino: il Team Ciabini conquista il titolo italiano nel CIV Classic

l Team Ciabini si conferma protagonista assoluto del motociclismo vintage italiano, conquistando il titolo nel Campionato Italiano di Velocità Classic (CIV Classic).

L’ultima prova, prevista sul circuito di Misano Adriatico, ha definitivamente incoronato la scuderia aretina guidata da Paolo Ciabini, grazie ai risultati maturati nelle cinque gare precedenti: Davide Masciotti è campione italiano nella categoria Supersport 600, mentre Ermanno Bastianini chiude al terzo posto assoluto, regalando al team due piazzamenti sul podio finale.

«Aver riportato un tricolore ad Arezzo – commenta Ciabini – è motivo di grande orgoglio. È il frutto di una stagione costruita su lavoro di squadra, fiducia, pianificazione e impegno collettivo. Oggi il Team Ciabini è una delle realtà più solide e vincenti del panorama nazionale. Ringrazio tutti coloro che hanno creduto in questo percorso verso il tricolore».

Il successo è arrivato senza disputare l’ultima gara, annullata a causa delle condizioni meteo estreme: pioggia battente e raffiche di vento oltre gli 80 km/h hanno reso impossibile garantire la sicurezza in pista. Dopo un iniziale rinvio, la direzione gara ha scelto di congelare la classifica, confermando i risultati delle prime cinque tappe.

«Peccato non aver potuto correre – racconta Masciotti – mi sentivo pronto per chiudere in pista. Questo titolo è il frutto di tanto lavoro, sacrificio e fiducia nel team. Lo dedico alla squadra e alla mia famiglia per il sostegno costante».

Il titolo 2025 ha un significato particolare: dopo diverse stagioni nella categoria Classic con le Honda, il Team Ciabini ha debuttato quest’anno nella Supersport 600 con le Yamaha YZF-R6, centrando subito il successo nazionale.

Determinanti sono stati l’equilibrio tecnico, la costanza di Masciotti e la grinta di Bastianini, che si è distinto per sorpassi spettacolari e grande regolarità.

Dopo i festeggiamenti al box, la scuderia aretina si prepara a un evento celebrativo in città per condividere il trionfo con amici, tifosi e sostenitori.

«Archiviamo una stagione intensa e divertente – conclude Bastianini –. Ogni gara è stata una battaglia, e chiudere sul podio è una grande soddisfazione. Ora guardiamo al 2026 con entusiasmo e fiducia».