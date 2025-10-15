17.1 C
Comune di Arezzo
mercoledì, Ottobre 15, 2025
type here...
HomeIn primo pianoTrionfo aretino: il Team Ciabini conquista il titolo italiano nel CIV Classic
793, CIABINI, MASCIOTTI DAVIDE

Trionfo aretino: il Team Ciabini conquista il titolo italiano nel CIV Classic

La scuderia guidata da Paolo Ciabini domina il campionato di velocità per moto vintage: Masciotti campione nella Supersport 600, Bastianini terzo assoluto

Redazione
By Redazione

-

l Team Ciabini si conferma protagonista assoluto del motociclismo vintage italiano, conquistando il titolo nel Campionato Italiano di Velocità Classic (CIV Classic).
L’ultima prova, prevista sul circuito di Misano Adriatico, ha definitivamente incoronato la scuderia aretina guidata da Paolo Ciabini, grazie ai risultati maturati nelle cinque gare precedenti: Davide Masciotti è campione italiano nella categoria Supersport 600, mentre Ermanno Bastianini chiude al terzo posto assoluto, regalando al team due piazzamenti sul podio finale.

«Aver riportato un tricolore ad Arezzo – commenta Ciabini – è motivo di grande orgoglio. È il frutto di una stagione costruita su lavoro di squadra, fiducia, pianificazione e impegno collettivo. Oggi il Team Ciabini è una delle realtà più solide e vincenti del panorama nazionale. Ringrazio tutti coloro che hanno creduto in questo percorso verso il tricolore».

Il successo è arrivato senza disputare l’ultima gara, annullata a causa delle condizioni meteo estreme: pioggia battente e raffiche di vento oltre gli 80 km/h hanno reso impossibile garantire la sicurezza in pista. Dopo un iniziale rinvio, la direzione gara ha scelto di congelare la classifica, confermando i risultati delle prime cinque tappe.
«Peccato non aver potuto correre – racconta Masciotti – mi sentivo pronto per chiudere in pista. Questo titolo è il frutto di tanto lavoro, sacrificio e fiducia nel team. Lo dedico alla squadra e alla mia famiglia per il sostegno costante».

Il titolo 2025 ha un significato particolare: dopo diverse stagioni nella categoria Classic con le Honda, il Team Ciabini ha debuttato quest’anno nella Supersport 600 con le Yamaha YZF-R6, centrando subito il successo nazionale.
Determinanti sono stati l’equilibrio tecnico, la costanza di Masciotti e la grinta di Bastianini, che si è distinto per sorpassi spettacolari e grande regolarità.

Dopo i festeggiamenti al box, la scuderia aretina si prepara a un evento celebrativo in città per condividere il trionfo con amici, tifosi e sostenitori.
«Archiviamo una stagione intensa e divertente – conclude Bastianini –. Ogni gara è stata una battaglia, e chiudere sul podio è una grande soddisfazione. Ora guardiamo al 2026 con entusiasmo e fiducia».

Articoli correlati:

Tripletta vincente per il Team Ciabini: Masciotti primo e Bastianini terzo a Cremona nel CIV Classic Federico Miceli trionfa ai Campionati Europei di Aerostati di Castiglion Fiorentino Tutti a Ravenna! L’Arezzo non molla un colpo! Arezzo festeggia i suoi campioni: volley, ginnastica, scherma e pesca ai vertici nazionali La BC Servizi Arezzo saluta una stagione brillante: San Miniato vince anche Gara 2 e vola in semifinale Arezzo, rimonta d’orgoglio a Genova: da 0-3 a 3-3 con Razzolini e Balducci. Decimo posto finale in Serie B La grande boxe torna ad Arezzo: domenica 25 maggio doppio evento al Palazzetto San Lorentino SBA sfiora l’impresa: l’Under 15 a un passo dalle finali nazionali dopo una stagione da record

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Tutti a Ravenna! L’Arezzo non molla un colpo!
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024