Vittorio Giorgetti lascia la Lega: “Non mi rappresenta più”. Entra nel gruppo misto in Consiglio Comunale

Cambia la composizione del Consiglio Comunale con il passaggio del consigliere Vittorio Giorgetti dal gruppo della Lega al gruppo misto. La decisione è stata formalizzata mercoledì 7 ottobre con la protocollazione delle dimissioni dall’ex gruppo di appartenenza.

“La scelta era maturata da tempo – spiega Giorgetti – da quando la Lega è diventata il fantasma di se stessa, smarrendo i valori delle origini e anche quelli della svolta salviniana. La mia storia politica è di Destra, dai tempi di Azione Giovani al Salvini del 2015, quando si parlava di una nazione una e indivisibile, di sovranità e identità senza derive secessioniste.”

Il consigliere ripercorre alcune delusioni legate al percorso del partito: “Già nel 2015 – racconta – la nomina di un’assessora senese con solo due preferenze fu un segnale di disattenzione verso Arezzo. Da allora la città è stata progressivamente marginalizzata, fino al dimezzamento dei suoi rappresentanti in Consiglio Regionale. Negli anni si sono succeduti dirigenti senza rappresentatività e spesso estranei al territorio, mentre la Lega si è allontanata sempre più dalle sue basi.”

La frattura definitiva, spiega Giorgetti, è arrivata con l’appoggio della Lega al governo Draghi e con le successive scelte dell’attuale esecutivo: “Sono stati traditi tutti gli impegni — dalle accise ai migranti, dalle pensioni alla riforma del codice della strada, fino al sostegno incondizionato a Israele. Una linea per me insostenibile.”

Il consigliere assicura che, pur entrando nel gruppo misto, resterà fedele alla maggioranza con cui è stato eletto, ma con maggiore indipendenza: “Da ora risponderò solo a me stesso e non a logiche di partito. Se voterò contro? L’ho già fatto, come nel caso del progetto del Terzo Luogo, che considero inutile e dannoso. E non mi ricandiderò: oggi non esistono contenitori politici che mi rappresentino.”