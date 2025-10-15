13 C
Comune di Arezzo
mercoledì, Ottobre 15, 2025
type here...
HomeCronachePoliticaVittorio Giorgetti lascia la Lega: “Non mi rappresenta più”. Entra nel gruppo...

Vittorio Giorgetti lascia la Lega: “Non mi rappresenta più”. Entra nel gruppo misto in Consiglio Comunale

Il consigliere comunale motiva la sua uscita dal partito: “Traditi i valori delle origini e quelli della svolta salviniana. Resto nella maggioranza, ma con libertà di voto e senza logiche di partito.”

Redazione
By Redazione

-

Cambia la composizione del Consiglio Comunale con il passaggio del consigliere Vittorio Giorgetti dal gruppo della Lega al gruppo misto. La decisione è stata formalizzata mercoledì 7 ottobre con la protocollazione delle dimissioni dall’ex gruppo di appartenenza.

La scelta era maturata da tempo – spiega Giorgetti – da quando la Lega è diventata il fantasma di se stessa, smarrendo i valori delle origini e anche quelli della svolta salviniana. La mia storia politica è di Destra, dai tempi di Azione Giovani al Salvini del 2015, quando si parlava di una nazione una e indivisibile, di sovranità e identità senza derive secessioniste.”

Il consigliere ripercorre alcune delusioni legate al percorso del partito: “Già nel 2015 – racconta – la nomina di un’assessora senese con solo due preferenze fu un segnale di disattenzione verso Arezzo. Da allora la città è stata progressivamente marginalizzata, fino al dimezzamento dei suoi rappresentanti in Consiglio Regionale. Negli anni si sono succeduti dirigenti senza rappresentatività e spesso estranei al territorio, mentre la Lega si è allontanata sempre più dalle sue basi.”

La frattura definitiva, spiega Giorgetti, è arrivata con l’appoggio della Lega al governo Draghi e con le successive scelte dell’attuale esecutivo: “Sono stati traditi tutti gli impegni — dalle accise ai migranti, dalle pensioni alla riforma del codice della strada, fino al sostegno incondizionato a Israele. Una linea per me insostenibile.”

Il consigliere assicura che, pur entrando nel gruppo misto, resterà fedele alla maggioranza con cui è stato eletto, ma con maggiore indipendenza: “Da ora risponderò solo a me stesso e non a logiche di partito. Se voterò contro? L’ho già fatto, come nel caso del progetto del Terzo Luogo, che considero inutile e dannoso. E non mi ricandiderò: oggi non esistono contenitori politici che mi rappresentino.”

Articoli correlati:

PD Arezzo: “Giunta Ghinelli investa in manutenzione o si faccia da parte” Solidarietà alle professioniste della Casa di Comunità di Pratovecchio-Stia: difendere dignità e libertà di espressione Valentina Vaccari (PD): “Barriere e promesse mancate, gli aretini non dimenticano” L’assessore aretina di Fratelli d’Italia presenta la sua candidatura alle regionali a sostegno di Alessandro Tomasi Fausto Tenti: con il PCI per una Toscana dei lavoratori: la mia candidatura al Consiglio Regionale Carlettini: «da Arezzo un modello per la tutela degli animali in Toscana» Elezioni regionali 2025: al via le nomine degli scrutatori ad Arezzo Regionali 2025, il PD presenta il candidato Alessandro Caneschi al mercato di viale Giotto

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Teatro Moderno di Tegoleto: presentata la nuova stagione teatrale 2025/26
Articolo successivo
Lucignano, il Bosco Inglese diventa il cesso comunale! Tra rifiuti, danni e barbecue sfasciato: viva la civiltà!
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024